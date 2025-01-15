Страшные планы Путина: Байден послал сигнал российскому диктатору

Уходящий в отставку президент США Джо Байден предупредил российского диктатора Владимира Путина, когда российские спецслужбы готовили диверсионную операцию на борту летевших трансатлантическими маршрутами самолетов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на New York Times.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

После серии пожаров на складах и аэропортах в Великобритании, Германии и Польше, Вашингтон был уверен, что за ними стоит Россия. В августе 2024 года Белый дом получил информацию о планах Кремля "перенести войну в Украине на американские берега", а предыдущие пожары стали тестовыми для россиян. По данным NYT, подготовленная Москвой операция должна была заключаться в размещении самовозгорающихся курьерских посылок на борту летевших в США и Канаду самолетов.

"Риск серьезной аварии был реальным… они могут вспыхнуть в полностью загруженном самолете", — заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Из-за опасности Байден поручил советнику по национальной безопасности Джейку Салливану и директору ЦРУ Уильяму Бернсу направить предупреждение Путину. Салливан пообщался с советником Путина по безопасности Юрием Ушаковым, а Бернс с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым.

NYT пишет, что американцы предупредили россиян, что в случае диверсий в воздушном пространстве или на территории США Москва будет обвинена в терроризме и будет отвечать за свои действия.

"Салливан и господин Бернс не уточнили, каким будет этот ответ, но дали понять, что она выведет теневую войну между Вашингтоном и Москвой на новый уровень", — пишет американская газета.

Официальные лица из администрации Байдена сообщили NYT, что хотя очередной эскалации между НАТО и Россией удалось избежать, по их мнению, Кремль все равно попытается расширить войну против Украины на Европу и США.

Американская газета подытоживает, что даже если в Украине будет прекращение огня, как обещал будущий президент США Дональд Трамп, Россия все равно продолжит свою серию диверсий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле сделали заявление о встрече Трампа и Путина.

Также "Комментарии" писали о Лаврове, который пожаловался на Байдена в конце срока.