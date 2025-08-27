Страшной беды не избежать: озвучен тревожный прогноз продвижения россиян на фронте

В районе Новопавловского направления уже более месяца продолжается активное продвижение вражеских сил, что, по словам Павла Лакийчука, руководителя программ программы Центра глобалистики "Стратегия 21", обусловлено особенностями рельефа и нехваткой личного состава в украинских подразделениях.

Фото: из открытых источников

"На Новопавловском направлении уже больше месяца наблюдается активное продвижение врага", — отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Хотя это направление считается второстепенным, в отличие от северной части Донбасса, где сосредоточены основные силы обеих сторон, именно здесь противнику удалось продвинуться больше всего. По словам Лакийчука, российские войска уже почти достигли границ с Днепропетровской областью.

Он также напомнил, что ранее это направление считалось Угледарским, и нынешняя ситуация свидетельствует о серьезном продвижении врага. Причинами этого, по его словам, является рельеф местности, не позволяющий эффективно закрепляться, а также нехватка украинских сил из-за концентрации усилий на других важных направлениях.

"Имеем угрозу оцепления Покровска, где сосредоточены огромные силы — половина всех участников боевых действий с обеих сторон. Если произойдет окружение Покровска, то это станет если не катастрофой, то серьезной трагедией", — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на продвижение врага в направлении Константиновки, что создает опасность оцепления украинских сил в зоне от Торецка до Временного Яра. Если ситуация не изменится, под угрозой окажется вся линия обороны в районе Северского выступа.

"Фактически от того, что происходит на севере Донбасса, зависит устойчивость вообще нашей обороны", — подытожил Лакийчук.

