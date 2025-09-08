logo

Страшная атака Путина на Киев: стало известно о крайне циничном моменте

В результате российского удара погибли четыре гражданских, среди них мать с двухмесячным ребенком.

8 сентября 2025, 07:55
В ночь на воскресенье, 7 сентября, Россия совершила беспрецедентную атаку на Украину, совершив самый масштабный обстрел с начала войны. Этот акт агрессии грубо проигнорировал мирные инициативы президента США Дональда Трампа, отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в интервью The New York Post.

Страшная атака Путина на Киев: стало известно о крайне циничном моменте

В сообщении говорится, что этот смертельный и разрушительный удар, произошедший впервые с начала полномасштабной войны, поразил центральный правительственный комплекс Украины в Киеве. В целом Россия выпустила по Украине 810 дронов и приманок, а также 13 ракет.

Свириденко сообщила, что в результате этого нападения погибли четверо мирных жителей, среди которых молодая мать и ее 2-месячный ребенок.

"Этот ребенок даже не успел произнести слово "мама". Это подчеркивает, что для нас эта война — это борьба за существование, поскольку враг пытается уничтожить наше будущее, убивая наших детей, и лишить нас суверенитета и уничтожить наши государственные институты", — заявила премьер-министр.

Также сообщается, что украинские ПВО смогли перехватить более 700 российских беспилотников и часть ракет. По официальной информации, в результате атаки пострадали более 30 населенных пунктов, а более 40 человек получили ранения.

Атака на здание Кабинета министров произошла около 06:00 утра. В результате удара образовалась большая пробоина в двух верхних этажах здания, что привело к пожару. Следует отметить, что атака была направлена именно на этаж, где находился кабинет Юлии Свириденко.

"Нам пришлось привлечь три вертолета, чтобы ликвидировать пожар. Это нападение, самое большое из воздуха с начала войны, является издевательством над недавними попытками Дональда Трампа достичь мира", – сказала Свириденко.

Как уже писали "Комментарии", депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" Родерих Кизеветтер призвал немецкое правительство поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает Tagesschau.

 



