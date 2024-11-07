Страны Запада могут направить свои войска в Украину без мандата НАТО: детали

Отдельные государства могут оказывать поддержку Украине вне зависимости от решения Североатлантического альянса, об этом в эфире Freedom заявил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

Украина НАТО

В частности, он напомнил, что в ходе конфликтов в Югославии и Ираке некоторые страны НАТО действовали самостоятельно, если это не противоречило их обязательствам в рамках коалиции. По его словам, аналогичный подход возможен и сейчас.

"Я думаю, что эти разговоры ведутся активно. Не думаю, что это будут боевые части, но вполне могут быть специалисты в тылу, которые могут заняться работой противовоздушных систем. В конце концов это могут быть в широком смысле слова специалисты, которые займутся защитой территории стран НАТО, своих стран, но будут работать на территории Украины, развертыванием той же системы противоракетной и противовоздушной обороны", — отметил эксперт.

По его словам, это касается логистики, разминирования, того, что могут обеспечить специалисты, не входя в конфликт в той части, что они принимают непосредственное участие именно в боевых действиях.

Эксперт также отметил, что военные из Южной Кореи намерены направить группу наблюдателей в Украину для анализа ситуации на фоне участия военных из Северной Кореи в российских операциях. По его мнению, южнокорейские командиры могут получить ценный опыт современной войны, который поможет им в противостоянии с Северной Кореей.

Варченко подчеркнул, что Сеул может оказать Украине значительную военную поддержку, в частности, поставки танков, артиллерии, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и технологий для дронов. Эксперт добавил, что южнокорейская экономика известна своими высокими технологиями и эта помощь будет для Украины очень ценной.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какой Украина получила совет, если его не возьмут в НАТО.



