Страны НАТО, обладающие зенитно-ракетными системами Patriot, готовятся к важной встрече, целью которой является поиск путей укрепления украинской противовоздушной обороны. Как сообщает журналистка агентства Reuters Клауда Таниос в соцсети X, заседание должно состояться уже на следующей неделе.

Фото: 24 Канал

Согласно данным из источников, знакомых с деталями подготовки, встреча представителей стран-владельцев Patriot, а также основных доноров военной помощи Украине предположительно состоится уже в среду.

Инициатором переговоров является Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО. Главная цель – поиск дополнительных установок Patriot, которые можно было передать Украине, чтобы усилить ее обороноспособность перед массированными ракетными ударами со стороны России.

Вопрос о предоставлении систем Patriot стал особенно актуален после официального подтверждения от президента США Дональда Трампа 9 июля, что Украина обратилась в Вашингтон с соответствующим запросом.

Уже 14 июля стало известно, что США и НАТО достигли соглашения, согласно которому американское вооружение будет предоставляться Украине, а финансирование этого процесса возложено на европейских партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что наше государство получит дополнительные системы Patriot благодаря сложному, многоуровневому механизму сотрудничества с партнерами.

"Мы делаем все возможное, чтобы усилить нашу ПВО — чтобы у Украины было больше средств против дронов и ракет. Уже приближена многоуровневая договоренность о новых Patriot и ракетах к ним", – подчеркнул глава государства.

Также появлялись сообщения, что Трамп может инициировать передачу еще одной системы Patriot. В свою очередь, спикер МИД Украины Георгий Тихий отметил, что переговоры ведутся не только в отношении Patriot, но и более широком пакете средств ПВО.

"Комментарии" уже писали, что легендарный чешский вратарь Доминик Гашек остро высказался о новой "границе мира", которую президент США Дональд Трамп установил для российского лидера Владимира Путина с целью завершения войны в Украине.