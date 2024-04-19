Страна сюрреализма: Кремль заставляет вдов оккупантов агитировать за войну

Власть России организовала пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну.

Вдовы захватчиков отправились в турне по оккупированным территориям. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, поездку организовал фонд "Защитники отечества".

Сообщается, что в рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Как отмечает Центр сопротивления, по замыслу Кремля, жители оккупированных регионов должны из-за эмпатии к глупости также вступить в ряды вражеской армии. Однако этого не происходит, а карнавал вдов оккупантов не производит впечатление на массовку, организованную оккупационными администрациями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армии стран Европы сокращаются на фоне потенциальных угроз со стороны России, Ирана и Северной Кореи. Как пишет издание The Economist, страны Запада в большинстве своем отказались от срочной службы, введя службу по контракту, поскольку большинство конфликтов, в которых они участвовали после Второй мировой войны, были локального уровня вроде операций в Афганистане и Ираке.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Украина может проиграть войну до конца этого года, если США не окажут ВСУ больше помощи. "Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере дадут стать Путину в положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования", — заявил директор ЦРУ.