"Страна инвалидов": военный призвал снизить мобилизационный возраст до 45

Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов предлагает снизить верхний предел мобилизационного возраста в Украине. По его словам, такая ситуация заставит пойти воевать тех, кто уже заплатил, чтобы избежать привлечения в армию.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Станислав Бунятов указывает на две причины необходимости снижения верхнего предела возраста мобилизации в Украине до 45 лет из ныне существующих 60.

"Если мобилизационный возраст снизить до 45, не снижая нижний порог, то изменятся несколько факторов: исчезнут деды из штурмовых подразделений; пойдут воевать те, кто уже заплатил, чтобы не воевать", — указывает военный.

По его словам, аргументы о том, что якобы в Украине уже некому воевать связаны с тем, что "уже все кто мог заплатил".

"Страна инвалидов бл*, вместо того чтобы выплачивать нормальные пенсии реальным инвалидам войны, мы отдаем свои налоги тем, кто купил себе инвалидность. Плакать хочется когда приезжаешь в учебку, а там стоят мужики минимум возраста твоего отца, а отправляют их туда своими приказами "уважаемые генералы", которые не знают из чего автомат состоит", — утверждает Бунятов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеранка российско-украинской войны и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская объяснила, почему люди не идут в ВСУ. По ее словам, это связано с инстинктивным страхом жить. Однако Берлинская указывает, что это можно изменить на доверие, в частности дать людям больше информации и подготовки.

Также "Комментарии" писали о военном, который назвал два варианта для уставших от войны украинцев.