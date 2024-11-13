"Страна инвалидов": военный призвал снизить мобилизационный возраст до 45

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Украинский военный из 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов предлагает снизить верхний предел мобилизационного возраста в Украине. По его словам, такая ситуация заставит пойти воевать тех, кто уже заплатил, чтобы избежать привлечения в армию.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Станислав Бунятов указывает на две причины необходимости снижения верхнего предела возраста мобилизации в Украине до 45 лет из ныне существующих 60.
По его словам, аргументы о том, что якобы в Украине уже некому воевать связаны с тем, что "уже все кто мог заплатил".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ветеранка российско-украинской войны и руководительница проекта Victory Drones Мария Берлинская объяснила, почему люди не идут в ВСУ. По ее словам, это связано с инстинктивным страхом жить. Однако Берлинская указывает, что это можно изменить на доверие, в частности дать людям больше информации и подготовки.
Также "Комментарии" писали о военном, который назвал два варианта для уставших от войны украинцев.
Новости