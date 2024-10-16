Страх никуда не исчез: СМИ узнали, почему союзники не настроены на победу Украины

У многих украинцев резонно возникает вопрос, почему США без какой-либо опаски помогает Израилю сбивать иранские ракеты и при этом напрочь отбрасывает даже саму идею помощи Украине в этом. Ответ на этот вопрос кроется в том, что Россия вооружена ядерным оружием, а Иран – нет. И это для США весомый аргумент. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, старший помощник Сената США, работающий с вопросами Украины, заявил о гораздо большем риске, если США будут сбивать ракеты над Украиной, как над Израилем.

"Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится слышать, но, к сожалению, правдив, заключается в том, что мы можем рискнуть сбить иранские ракеты над Израилем, не спровоцировав прямую войну с Тегераном, которая может привести к ядерной войне", — сказал старший помощник Сената США.

Двое чиновников администрации президента США Джо Байдена на условиях анонимности выразили то же самое.

Как отмечает Politico, отправка американских войск для сбивания российских ракет над Украиной может спровоцировать прямое военное столкновение между двумя большими ядерными странами мира на фоне величайшей войны в Европе со времен Второй мировой войны — с "потенциально апокалиптическими последствиями". В то время как на Ближнем Востоке США могут сбивать ракеты над Израилем, не спровоцировав войну с ядерным противником.

Читайте также на портале "Комментарии" — в планах Вашингтона нет решения о размещении системы перехвата ракет средней дальности THAAD на территории союзников по НАТО в Европе. Причина в том, что войны в Израиле и в Украине отличаются по своей сути. Такое заявила в ходе брифинга в Пентагоне сделала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх.



