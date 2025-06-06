Россия собрала 125 тысяч солдат у границ Сум и Харькова. Такие данные приводит издание The Telegraph, ссылаясь на разведку Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Издание предполагает, что маловероятно, что Сумы или Харьков являются главными целями Путина.

"России не хватает достаточных сил на этих фронтах для проведения серьезных наступлений на крупные города. Эти операции могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинских войск от главной цели Донецка", — говорится в сообщении.

СМИ отметило и Курскую операцию, после которой украинское командование намерено усилить перегруженные части в Донецке. Необходимость обороны Сум, как пишет СМИ, помешала этой передислокации.

"В результате российские войска прорвали оборону между городами Покровск и Торецк, усиливая давление на Константиновку, жизненно важный логистический узел. Расположенная на ключевом перекрестке автомобильных и железнодорожных дорог, Константиновка является неотъемлемой частью украинского "пояса крепостей" в Донецке. Краматорск — самый неоккупированный город Донецка — в зоне действия российской тяжелой ракетной артиллерии, которая, как предупреждают украинские офицеры, может иметь разрушительные последствия”, — пишет издание.

Отмечается, что Константиновка является главной начальной целью летнего наступления России, учитывая цель Путина оккупировать весь Донецк.

"Некоторые украинские военные источники признают возможность потери города, но утверждают, что такая потеря не будет катастрофической. Россия терпит тяжелые потери в городских боях, не меняя существенно стратегического баланса", — пишет издание.

Как отмечает СМИ, у России сейчас преимущество на поле боя, а такая ситуация позволяет российским командирам выбирать ключевые пункты для продвижения. Преимущество России обусловлено большим человеческим ресурсом и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном оружии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Россия может совершить очередной массированный обстрел.



