Между куратором оккупированных территорий Сергеем Кириенко, действующим в интересах российского ГРУ, и предводителем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным, связанным с ФСБ, продолжается противостояние за контроль над Мариуполем. Основной причиной финансовых потоков, которые проходят через город, отметил в эфире 24 канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Донецк

По его словам, нынешняя ситуация — продолжение событий начала 2025 года. Тогда, говорит он, в Мариуполе массово распространялись видеообращения местных жителей, которые жаловались на отсутствие жилья. Эту информационную кампанию организовали люди из окружения Кириенко.

После этого Пушилин отправился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину, где пообещал, что подобные обращения больше не появятся, а ситуация будет взята под контроль. Тогда же в Кремле начали активно обсуждать возможность выведения Мариуполя из-под управления ДНР и подчинения его федеральному правительству или включения в состав Ростовской области.

Андрющенко отмечает, что речь идет исключительно о борьбе за финансовые ресурсы. После возвращения Пушилина на оккупированную территорию ФСБ взялось за тех, кто записывал обращения, предупреждая их о последствиях.

По информации эксперта, в феврале 2025 года Пушилин отчитался Путину, что проблема решена и больше никто не жалуется. Однако после этого Кириенко нанес новый удар: в Мариуполе появились новые видео с аналогичными обращениями, но уже с другими людьми. Одновременно начали распространять идею о переносе "столицы" оккупированного Донбасса из Донецка в Мариуполь, поскольку последний активно отстраивают и жизнь там вроде бы комфортнее.

Кириенко передал эти видео Путину, а Пушилину придется объяснять, почему он соврал Кремлю. Ситуацию обостряет и мэр оккупированного Мариуполя Олег Моргун, больше ориентирующийся на Кириенко и российского депутата Дмитрия Саблина, чем на Пушилина.

По словам Андрющенко, Мариуполь становится ключевым объектом борьбы. Если его выведут из-под контроля ДНР, Пушилин потеряет рычаги влияния. В то же время, среди жителей города новости о будущем Мариуполя вызвали возмущение, особенно после заявления Моргуна, что "Азовсталь" не будут восстанавливать, а на ее месте могут обустроить парк. Это противоречит обещаниям Пушилина, гарантировавшему горожанам другие перспективы.

В общем, борьба за Мариуполь продолжается, и она не столько о власти, сколько о деньгах. Кремлевские группировки пытаются прибрать город в свои руки, ведь контроль над Мариуполем означает доступ к значительным финансовым ресурсам, подчеркнул Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на самом деле происходит в Мариуполе.



