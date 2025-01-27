Стоит предупредить родных: В Мариуполе начали загадочно исчезать пенсионеры

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном россиянами городе начали исчезать пенсионеры, а их квартиры получают новых владельцев.

Мариуполь

По его информации, с сентября прошлого года в Мариуполе зафиксировано несколько случаев загадочных исчезновений одиноких пенсионеров. При этом Андрющенко говорит, что официально розыска не было, ведь никто не подавал заявлений. Однако ни соседи, ни знакомые не видели пропавших уже длительное время, добавил он.

Советник городского головы сообщил, что в полиции инсайды рассказывают, что знакомые пытались разыскать пенсионеров самостоятельно, но безрезультатно. Полицаи предполагают, что пожилые люди могли поехать в другие регионы или в Украину, однако это только версия.

"Самое страшное – стало известно, что квартиры по меньшей мере трех пропавших пенсионеров уже перешли к новым владельцам. При этом ни риэлторов, ни объявлений о продаже не было. Эта ситуация вызывает множество вопросов и требует немедленного внимания. Предупредите своих родных и знакомых в Мариуполе – будьте осторожны! – говорит Андрющенко.

Он также обратился к мариупольцам, живущим в оккупации. Чиновник их призвал в случае возникновения подозрений об исчезновении людей обращаться с заявлениями к полицейским.

"Только так можно защитить наших людей и их право собственности", — добавил Андрющенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия стремится полностью заменить коренное население Мариуполя, являющееся частью ее глобальной стратегии на оккупированных территориях. В настоящее время в городе осталось около 100 тысяч человек — всего 20% от прежнего количества жителей. Из остальных 80% часть была убита российскими военными, а другая вынужденно покинула город из-за неприятия оккупации.



