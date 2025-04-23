Стоит ли ждать прорыва: украинцев разочаровали перспективами переговоров в Лондоне

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Клименко Елена
От встречи в Лондоне, которой прибыли делегации из Украины, Великобритании, Германии, Франции и США в пониженном составе, не стоит ожидать ни прорывных решений, ни четких договоренностей. Об этом в эфире Общественного заявил военный аналитик Денис Попович.
Переговоры в Лондоне. Фото: pravda.com.ua
По мнению эксперта, отсутствие в переговорах госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа связано с жесткой позицией Украины, четко обозначенной президентом Владимиром Зеленским. В частности, речь идет о нежелании украинской стороны даже рассматривать вопрос о признании Крыма российским.
Он также напомнил, что еще во время первого президентского срока Дональда Трампа в США был принят специальный акт, запрещающий признание аннексии Крыма.
После того как стало известно о неучастии Рубио, участие во встрече отменили и главы внешнеполитических ведомств из других стран — в частности, министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и Великобритании.
Он добавил, что на переговорах в основном речь пойдет о технических моментах, а результаты этих дискуссий будут переданы высшему руководству стран-участниц для дальнейшего принятия решений.
Как уже писали "Комментарии", украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры и встретится с американскими и европейскими партнерами для решения ключевого вопроса – достижение полного и безусловного прекращения огня в Украине.
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