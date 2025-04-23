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Стоит ли ждать прорыва: украинцев разочаровали перспективами переговоров в Лондоне

Из-за жесткой позиции Киева госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Великобританию

сегодня, 11:55
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Клименко Елена

От встречи в Лондоне, которой прибыли делегации из Украины, Великобритании, Германии, Франции и США в пониженном составе, не стоит ожидать ни прорывных решений, ни четких договоренностей. Об этом в эфире Общественного заявил военный аналитик Денис Попович.

Стоит ли ждать прорыва: украинцев разочаровали перспективами переговоров в Лондоне

Переговоры в Лондоне. Фото: pravda.com.ua

По мнению эксперта, отсутствие в переговорах госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя президента США Стива Виткоффа связано с жесткой позицией Украины, четко обозначенной президентом Владимиром Зеленским. В частности, речь идет о нежелании украинской стороны даже рассматривать вопрос о признании Крыма российским.

"Американская сторона, как известно, продвигала так называемый "мирный план Трампа", который среди прочего предусматривал юридическое признание оккупированного Крыма частью РФ. Для меня остается загадкой, на что именно они рассчитывали, ведь не только украинское законодательство и Конституция, но и американские правовые нормы прямо запрещают подобное признание", — пояснил он.

Он также напомнил, что еще во время первого президентского срока Дональда Трампа в США был принят специальный акт, запрещающий признание аннексии Крыма.

После того как стало известно о неучастии Рубио, участие во встрече отменили и главы внешнеполитических ведомств из других стран — в частности, министры иностранных дел Украины, Франции, Германии и Великобритании.

"Это очевидный сигнал о понижении уровня представительства, а значит — об отсутствии ожиданий конкретных результатов или прорывных инициатив", — подчеркнул обозреватель.

Он добавил, что на переговорах в основном речь пойдет о технических моментах, а результаты этих дискуссий будут переданы высшему руководству стран-участниц для дальнейшего принятия решений.

Как уже писали "Комментарии", украинская делегация прибыла в Лондон на переговоры и встретится с американскими и европейскими партнерами для решения ключевого вопроса – достижение полного и безусловного прекращения огня в Украине.



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