Стоит ли ожидать удара по Карпатам: что может быть страшнее Орешника

Российский диктатор Владимир Путин продолжает серию своих публичных выступлений, в которых он нахваливает ракету, нанесшую минимальный ущерб при ударе по Днепру. По чему в Украине Россия может ударить "Орешником"? Что более опасно, чем "Орешник"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Удар межконтинентальной ракетой. Фото: из открытых источников

Россияне могут нанести удар по западной части Украины

Летчик-испытатель, специалист по авиации Александр Лиходид в эфире канала "Киев 24" отметил, что риск нового применения Россией ракеты "Орешник" существует, это может произойти в рамках "массированной атаки".

"Я считаю, что риск применения Россией ракеты есть. Потому что Путина загнали в угол. Его время показать себя мачо к инаугурации Трампа… Поэтому применение "Орешника" может быть", — отметил эксперт.

По мнению Лиходида, "Орешник" может быть применен врагом в "массовой атаке".

"Дальняя авиация, ракеты Х-101/555, потом "шахеды". И когда это будет уже над Украиной, они сделают такую "собачью свадьбу" из этих ракет.... Если они будут пускать из "Капустиного Яра", а он мобильный, они могут его перевезти в любое место", — сказал Лиходид.

Он также отметил, что россияне могут применить эту ракету для удара по западной части Украины.

"Если они закроют трассы гражданской авиации на запад, это Ростовская область, Воронежская… Если они этот сектор в направлении запада, на Украину, закроют, значит, нужно ждать пусков этой ракеты", — подчеркнул эксперт.

Лиходид добавил, что таким образом ракета "пройдет где-то южнее Волгограда, выйдет на Морозовск и затем между Луганском и Донецком войдет в украинское пространство".

"И дальше куда она, в Киев пойдет, пойдет дальше туда на запад — я думаю, они, если будут применять, то они ее применят где-то там в Карпатах, потому что нужно показать… Толка от этой ракеты не будет, заряда там нет. .. Ядерный они не рискнут", — объяснил эксперт.

Стрельба Орешником по Украине – это больше психологическая атака

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук в эфире канала "Киев24" отметил, для Украины большую угрозу межконтинентальной баллистической ракете "Орешник" представляют ракеты и дроны, которыми РФ регулярно обстреливает страну без предупреждения.

По его словам, Россия не может применить ракету средней дальности "Орешник" без уведомления.

"Стрельба "Орешником" по Украине — это больше психологическая атака... Когда предупреждают раньше времени, это страшно. На самом деле гораздо страшнее и опаснее для нас — это удары без предупреждения, комплексные удары сотнями крылатых ракет и баллистических "Искандеров", "Кинжалов" в комплексе с дронами. Эти удары по Украине действительно представляют большую угрозу и серьезную опасность", — заявил он. он.

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