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Кравцев Сергей
Сегодня Европа находится в очень сложной ситуации, и России, вероятно, лучше вести с россиянами какой-нибудь диалог, чем вообще не общаться. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший глава MI6 (британской службы внешней разведки) Ричард Дирлав, пишет Sky News.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о том, следует ли западным лидерам ответить президенту РФ Владимиру Путину на звонок и выбрать политику общения, Дирлав отметил, что "всегда верил в диалог со своими противниками или врагами".
Он заявил, что не согласен с оценкой польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Европа находится в предвоенной эпохе.
Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне России против Украины. Об этом сам Нехаммер рассказал в интервью. телеканала "PULS 24".
Также издание "Комментарии" сообщало – если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала бы войну против нее раньше. ВВС выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только. раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.
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