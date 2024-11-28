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Стоит ли Европе искать диалог с Путиным: экс-глава MI6 сделал заявление

Европа находится в состоянии "фактической войны" с Россией

сегодня, 09:10
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Кравцев Сергей

Сегодня Европа находится в очень сложной ситуации, и России, вероятно, лучше вести с россиянами какой-нибудь диалог, чем вообще не общаться. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал бывший глава MI6 (британской службы внешней разведки) Ричард Дирлав, пишет Sky News.

Стоит ли Европе искать диалог с Путиным: экс-глава MI6 сделал заявление

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, следует ли западным лидерам ответить президенту РФ Владимиру Путину на звонок и выбрать политику общения, Дирлав отметил, что "всегда верил в диалог со своими противниками или врагами".

"Я думаю, что мы находимся в очень сложной ситуации, и России, вероятно, лучше вести с ними какой-то диалог, чем вообще не общаться. Так что я этого не исключаю, но сейчас я не уверен, что Россия находится в таком настроении или в таком настроении. ситуации, когда будет очень легко разговаривать с Путиным" – отметил Ричард Дирлав.

Он заявил, что не согласен с оценкой польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Европа находится в предвоенной эпохе.

"Я думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают, что находятся в состоянии войны с нами. Дональд Туск назвал это предвоенной ситуацией. Я думаю, он ошибается. Я считаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги россиян в разных европейских странах", — считает бывший глава разведки.

Читайте на портале "Комментарии" — канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне России против Украины. Об этом сам Нехаммер рассказал в интервью. телеканала "PULS 24".

Также издание "Комментарии" сообщало – если бы Украина начала движение в НАТО в 2008 году, когда, как многие считают, у Киева был лучший шанс на членство в Альянсе, Россия развязала бы войну против нее раньше. ВВС выразила канцлер Германии Ангела Меркель. Экс-канцлер считает, что война в Украине, вероятно, началась бы не только. раньше, но и была бы даже хуже, чем сейчас.




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