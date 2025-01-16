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Ставки в завершение Трампом войны в Украине за 90 дней: какой прогноз лидирует

Завершит ли Трамп войну в Украине через 90 дней: букмекеры принимают ставки

сегодня, 20:25
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Кречмаровская Наталия

Избрание Дональда Трампа новым президентом США дало надежду на скорое завершение войны в Украине, ведь во время президентской гонки он обещал "решить этот вопрос" даже до инаугурации. Для этого, как заявлял Трамп, достаточно 24 часов. Однако до инаугурации остаются считанные дни, а надежда на установление мира в Украине постепенно убывает.

Ставки в завершение Трампом войны в Украине за 90 дней: какой прогноз лидирует

Фото из открытых источников

Об этом свидетельствуют результаты ставок на Polymarket. Букмекеры принимают ставки – Трамп закончит войну в Украине за 90 дней.

Так, по состоянию на 16 января положительный прогноз оценивают в 30%. Еще два месяца назад "да" оценивали почти в 50%. Динамика постоянного уменьшения уверенности в завершении войны отметка после 30 декабря 2024 года.


Ставки в завершение Трампом войны в Украине за 90 дней: какой прогноз лидирует - фото 2


Напомним, что Россию предположительно ожидают новые санкции от США. Как писал портал "Комментарии", команда Трампа разрабатывает широкомасштабную стратегию санкций. Так будут поступать, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Издание Bloomberg сообщает, что команда Трампа рассматривает два основных подхода. Первый, при близком окончании войны, включает некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй будет основываться на санкциях, еще больше усиливая давление для увеличения рычагов, сказали источники.

По данным издания, планы команды Трампа находятся на начальных стадиях и в конечном счете зависят от самого избранного президента. В обсуждении стратегии принимают участие некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, а также бывшие чиновники по санкциям в его первой администрации.




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Источник: https://polymarket.com/event/trump-wins-ends-ukraine-war-in-90-days
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