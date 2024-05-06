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Ставки поднимаются прямо сейчас. Нардеп допустил «корейский сценарий» для Украины

Народный депутат Алексей Гончаренко допустил, что войну в Украине могут заморозить по так называемому корейскому сценарию. При этом он подчеркнул, что ставки начали поднимать прямо сейчас, и непонятно почему

6 мая 2024, 20:53 comments2750
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отметил Алексей Гончаренко, Россия запустила "воронку", ведущую к началу мировой войны.

Ставки поднимаются прямо сейчас. Нардеп допустил «корейский сценарий» для Украины

Алексей Гончаренко

"Мира не будет. Будет война. Возможен корейский сценарий. Конечно. Но это будет заморозка в год, два. Не более. Мы находимся буквально в 1938-м. Пару шагов и начнется великая мировая война",
– отметил Гончаренко.

По словам политика, Ближний Восток уже готов к мировой войне, а Китай и Тайвань готовятся.

"Повсюду мы, как страна, будем присутствовать. Ибо всюду будет Запад. А мы теперь самые близкие союзники Запада. И мы единственная страна Запада, у которой есть такая сухопутная армия",
– подчеркнул нардеп.

Гончаренко считает, что Россия играет в очень рисковую игру прямо сейчас.

"Если (а я думаю, что 95% – так и будет) Британия все же передаст оружие для удара по территории РФ – то тогда нужно будет отвечать. И здесь уже будет вопрос. Но вот почему поднимаются ставки прямо сейчас. Это мне не понятно",
– добавил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории РФ. После этого МИД страны-террориста России вызвал посла Британии и сообщил, что если оружие используют таким образом, то РФ атакуют военные базы Великобритании, как в Украине, так и за ее пределами. При этом известно, что в Украине военных баз Великобритании нет. Поэтому эксперты предположили, что террористы ракетным ударом уничтожат какую-то из украинских школ и заявят, что там был штаб британских военных.

При этом политологи считают, что ситуация на фронте в Украине выглядит не очень оптимистично, Украина может потерять больше своих территорий и усугубить свою переговорную позицию. Они считают, что США могут заставить Украину пойти на замораживание войны.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid0xhtxq4VEX58gRKf9xtSSPSB2F8dtXx29CZKY2gNcWZQ7zQvX2HVhqMnRudA4jcJml
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Обсуждения

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Ігор

6 мая 2024, 20:32

Казали: 1. Україна буде каталізатором; 2. Захід ще жодного разу не виграв. Набагато кращім був варіант повернення Порошенка з Медведчуком Бойком і Новинським, а божевільного маньяка прибрати. Але ж ті, хто не народжений державником, а народжений красти - піднімали пихатий вереск. Взагалі, не треба було відокремлюватись братнім - врівноваджували б один одного. Це прибалти фіни повертали незалежність, а в Україні купка продажних бандерівців хотіла покористуватись чужими благами. Програли, бо не хотіли змінюватись і підкорились юдейцям!


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