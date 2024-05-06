Ставки поднимаются прямо сейчас. Нардеп допустил «корейский сценарий» для Украины

Как отметил Алексей Гончаренко, Россия запустила "воронку", ведущую к началу мировой войны.

Алексей Гончаренко

"Мира не будет. Будет война. Возможен корейский сценарий. Конечно. Но это будет заморозка в год, два. Не более. Мы находимся буквально в 1938-м. Пару шагов и начнется великая мировая война",

– отметил Гончаренко.

По словам политика, Ближний Восток уже готов к мировой войне, а Китай и Тайвань готовятся.

"Повсюду мы, как страна, будем присутствовать. Ибо всюду будет Запад. А мы теперь самые близкие союзники Запада. И мы единственная страна Запада, у которой есть такая сухопутная армия",

– подчеркнул нардеп.

Гончаренко считает, что Россия играет в очень рисковую игру прямо сейчас.

"Если (а я думаю, что 95% – так и будет) Британия все же передаст оружие для удара по территории РФ – то тогда нужно будет отвечать. И здесь уже будет вопрос. Но вот почему поднимаются ставки прямо сейчас. Это мне не понятно",

– добавил Гончаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории РФ. После этого МИД страны-террориста России вызвал посла Британии и сообщил, что если оружие используют таким образом, то РФ атакуют военные базы Великобритании, как в Украине, так и за ее пределами. При этом известно, что в Украине военных баз Великобритании нет. Поэтому эксперты предположили, что террористы ракетным ударом уничтожат какую-то из украинских школ и заявят, что там был штаб британских военных.

При этом политологи считают, что ситуация на фронте в Украине выглядит не очень оптимистично, Украина может потерять больше своих территорий и усугубить свою переговорную позицию. Они считают, что США могут заставить Украину пойти на замораживание войны.



