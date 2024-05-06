Ставки поднимаются прямо сейчас. Нардеп допустил «корейский сценарий» для Украины

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Ткачик Олеся
Как отметил Алексей Гончаренко, Россия запустила "воронку", ведущую к началу мировой войны.
Алексей Гончаренко
По словам политика, Ближний Восток уже готов к мировой войне, а Китай и Тайвань готовятся.
Гончаренко считает, что Россия играет в очень рисковую игру прямо сейчас.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Британия разрешила Украине использовать ее оружие для ударов по территории РФ. После этого МИД страны-террориста России вызвал посла Британии и сообщил, что если оружие используют таким образом, то РФ атакуют военные базы Великобритании, как в Украине, так и за ее пределами. При этом известно, что в Украине военных баз Великобритании нет. Поэтому эксперты предположили, что террористы ракетным ударом уничтожат какую-то из украинских школ и заявят, что там был штаб британских военных.
При этом политологи считают, что ситуация на фронте в Украине выглядит не очень оптимистично, Украина может потерять больше своих территорий и усугубить свою переговорную позицию. Они считают, что США могут заставить Украину пойти на замораживание войны.
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Ігор
6 мая 2024, 20:32
Казали: 1. Україна буде каталізатором; 2. Захід ще жодного разу не виграв. Набагато кращім був варіант повернення Порошенка з Медведчуком Бойком і Новинським, а божевільного маньяка прибрати. Але ж ті, хто не народжений державником, а народжений красти - піднімали пихатий вереск. Взагалі, не треба було відокремлюватись братнім - врівноваджували б один одного. Це прибалти фіни повертали незалежність, а в Україні купка продажних бандерівців хотіла покористуватись чужими благами. Програли, бо не хотіли змінюватись і підкорились юдейцям!