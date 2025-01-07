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"Ставка не выполняет свои обязанности, грубые ошибки нам дорого стоят": Бутусов о ситуации в 155-й бригаде

По мнению журналиста, казалось, что руководство Генштаба и ВСУ играют в детскую игру с живыми людьми на фронте.

7 января 2025, 15:20
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Клименко Елена

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов выразил мнение, что создание новых бригад без должного обеспечения является серьезной ошибкой, имеющей высокую цену для страны. Он отметил, что подход к формированию новой бригады, тренировку ее в полном составе во Франции и оснащение современной техникой, как, например, пушки "Цезарь", хорош. После заявления Зеленского и Макрона, он начал внимательно следить за этим проектом.

"Ставка не выполняет свои обязанности, грубые ошибки нам дорого стоят": Бутусов о ситуации в 155-й бригаде

Юрий Бутусов. Фото: 24 Канал

Бутусов объяснил, что ситуация, заставившая его поднять этот вопрос, возникла примерно в начале декабря 2024 года. Он находился в Покровске, где общался с руководителями, которые сообщили ему, что скоро ожидается мощное усиление в виде резерва. Однако когда он увидел, как прибывают подразделения 155-й бригады, стало ясно, что это не соответствовало обещаниям. Он отметил, что процесс был осуществлен спешно, без должной подготовки, и не выглядел как операция, которая должна была быть организована профессионалами. Бутусов подчеркнул, что казалось, что руководство Генштаба и ВСУ играют в детскую игру с живыми людьми на фронте.

Когда бригада начала разворачиваться, Бутусов был шокирован тем, что у нее совсем не было дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Он выразил удивление, как бригада, созданная по инициативе двух президентов, могла отправляться в бой без столь важного оснащения. Это подтвердилось на практике.

Журналист объяснил, что именно из-за отсутствия должного обеспечения он поднял этот вопрос. По его словам, формируют бригады без необходимых ресурсов, в то время как уже имеющие все войска остаются без подкрепления. Бутусов считал, что это может быть идиотизм или диверсия, и добавил, что стратегическое планирование в стране полностью отсутствует. Он также заявил, что Верховный Главнокомандующий не выполняет свои обязанности, что приводит к грубым ошибкам, которые очень дорого обходятся Украине.

Комментируя план создания 14 новых бригад, Бутусов охарактеризовал это как "организационный хаос".

Ранее портал "Комментарии" писал, что из многих вновь бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ukbMwd9LxAc&ab_channel=RadioNV
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