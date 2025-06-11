Ставка на то, что Зеленский наденет костюм: сколько можно заработать

Сегодня предприниматели находят способы заработка буквально на всем. К примеру, на специализированных онлайн-платформах принимаются ставки на то, появится ли президент Украины Владимир Зеленский в костюме.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Согласно данным, опубликованным на сайте рынка прогнозов Polymarket, большинство пользователей пока не верят в кардинальное изменение стиля главы государства до конца месяца. Лишь 7% сделавших ставку считают, что Зеленский наденет костюм. Стоит напомнить, что сам президент ранее отмечал, что вернется в официальную одежду уже после завершения войны.

На графике видно, что приём ставок стартовал 23 мая, а завершится 30 июня. Первоначально только 10% пользователей выражали оптимизм по изменению образа Зеленского. Однако перед вторым раундом переговоров в Стамбуле этот показатель стремительно вырос до 56%.

Впрочем, дальнейшее развитие событий охладило эти настроения – после 3 июня вероятность того, что президент появится в костюме, снова упала и не превышает 10%.

Сейчас ставка в 100 долларов на то, что Зеленский наденет костюм, может принести прибыль в размере 1200 долларов. В случае ставки на сохранение привычного стиля возврат составит всего 106 долларов. Несмотря на казалось бы очевидный результат, общая сумма ставок на платформе уже превысила 400 тысяч долларов. Некоторые пользователи также обращают внимание на то, что Зеленский примет участие в саммите G7, который состоится 15-17 июня.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Владимир Зеленский попросил прощения , что не надел костюм. Президент Владимир Зеленский во время мероприятия по награждению Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в Киеве извинился за то, что не надел костюм. В ответ на эти слова в зале разразились смехом и начали аплодировать.

9 марта в Киеве прошла церемония вручения премии имени Тараса Шевченко. Премия присуждается за весомый вклад в развитие украинской литературы, культуры и искусства. Во время церемонии выступил президент Владимир Зеленский, который поблагодарил художников и извинился за свою одежду.