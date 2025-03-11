11 марта в Саудовской Аравии начнутся двусторонние переговоры между Украиной и США. На встрече делегации обсудят условия предстоящего мирного соглашения между Россией и Украиной, подписание которого уже долгое время является приоритетом администрации Белого дома. В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков поделился своими ожиданиями от этой встречи и объяснил, почему США фактически стали на сторону России.

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В частности, Кочетков отметил, что независимо от развития событий переговоры будут невыгодными для Украины, поскольку исходные условия не предполагают успеха. На самом деле, Украина будет вести переговоры не с нейтральным арбитром или посредником в лице США, а со страной, фактически поддерживающей Россию. США могут оказывать давление, вести переговоры или даже предписывать Украине согласиться на поступающие от России предложения.

Речь идет и о возможных территориальных потерях, внутриполитических вопросах, выборах, статусе русского языка и амнистии для тех, кто сотрудничал с Россией, позволяя ей участвовать в выборах. Это будет похоже на ситуацию, которая сложилась во время переговоров в Стамбуле, но еще в худшем виде, убежден эксперт.

Позиция США, фактически поддерживающая Россию, подтверждается словами их представителей, в частности Дональда Трампа, заявляющих: "Это последний шанс для Украины показать готовность к миру". Но что означает "готовность к миру"? Это фактически означает, что Украина должна согласиться на любые условия, предложенные Трампом и другими западными лидерами, которые считают себя партнерами.

Вместе с тем, Россия четко заявила свою позицию: она не готова к каким-либо компромиссам, не принимает территориальных уступок или возможности прекращения огня, которое могло бы дать Украине шанс перегруппироваться. Россия требует только полной капитуляции.

По мнению Кочеткова, Украина, вероятно, заставит подписать соглашение, касающееся полезных ископаемых, но никаких гарантий мира не будет. Украина будет вынуждена капитулировать, а соглашение будет предусматривать, что все, что принадлежит Украине, попадет под контроль США.

Сегодня Украина не имеет никаких долгов перед Соединенными Штатами за войну. Не существует ни одного документа, фиксирующего долг Украины за военную или финансовую помощь. Однако после этого соглашения Украина может получить навязанный долг — от 500 миллиардов до триллиона долларов за помощь, которую на самом деле не оказывали. В обмен на признание этого долга, Украина не получит ни гарантий безопасности, ни помощи, ни возвращения военной или финансовой поддержки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что во время переговорного процесса с Россией необходимо применять "жесткий и решительный" подход, а также дипломатические меры, поскольку Москва никогда не выполняла своих обязательств. Такое мнение высказала министр обороны Литвы Довиле Шакалиене в интервью Fox News.