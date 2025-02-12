Стартуют практические переговоры о мире в Украине: стоит ли ждать прогресса

Приезд министра финансов США Скотта Бессента в Киев может стать сигналом к началу практических переговоров по мирному урегулированию войны в Украине. Президент США Дональд Трамп настроен действовать решительно, поэтому процесс набирает динамику, отметил в эфире 24 канала политолог Владимир Фесенко.

Переговоры про мир

Он отметил, что Бессент поддерживает ужесточение санкций против России и выступает за расширение стратегического партнерства с Украиной.

Ожидается, что на этой неделе новый министр финансов США прибудет в Киев для обсуждения соглашения о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. По данным Bloomberg, переговоры уже близятся к финальной стадии, однако Фесенко предостерегает от поспешных выводов, поскольку официальные консультации еще не начались.

"Учитывая заявления Трампа и Зеленского, какие-то движения в этом направлении были. То есть неофициально, через третьих лиц кто-то представлял наши интересы в США или обсуждался по телефону. Но если специально для этого приезжает министр финансов, значит, начинаются практические переговоры о мире в Украине", — отметил политолог.

Кроме того, Фесенко подчеркнул, что Скотт Бессент был упомянут спецпредставителем по вопросам Украины и России Китом Келлогом как один из участников переговорной группы. Министр финансов США относится к тем, кто выступает за усиление санкционного давления на Россию и укрепление стратегического партнерства с Киевом, несмотря на то, что в окружении Трампа есть и противоположные мнения.

Результаты встреч в Киеве определят дальнейшее развитие событий, однако очевидно, что переговорный процесс стартует, и Трамп не намерен медлить, подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на этой неделе ожидается визит в Украину министра финансов США Скота Бессента. Визит состоится в рамках начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.



