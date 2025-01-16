Старт переговоров в 2025 году: когда могут закончиться бои в Украине

Народный депутат Украины, дипломат и основатель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко поделился своими соображениями о перспективах начала переговоров между Киевом и Москвой в 2025 году в интервью Главреду .

Война в Украине (фото из открытых источников)

По словам Яременко, возможность проведения определенных консультаций нельзя исключать. Он напомнил, что подобные переговоры уже проходили в марте 2022 года, и нынешние контакты могут завершиться так же без значительных результатов. "Нельзя исключать возможность проведения каких-то переговоров делегаций по определенной повестке дня", — отметил он.

Политик также обратил внимание, что переговоры с россиянами продолжаются постоянно, например, по обмену пленными. Такие консультации, хоть и не на политическом уровне, все же проходят при участии уполномоченных лиц. Таким образом, некоторые контакты между сторонами сохраняются.

Говоря о политическом уровне, Яременко выразил сомнение в возможности переговоров между президентами Украины и России, однако предположил, что контакты на более низком уровне возможны, особенно если администрация США активизирует свои усилия. "Если США приложат максимум усилий, чтобы переговоры начались, они начнутся, ведь средства давления для этого у Штатов есть", — добавил он.

Относительно дальнейшего развития событий Яременко отметил, что ситуация остается сложной для прогнозирования. Украина не считает себя побежденной, а Россия ведет себя так, будто выиграла. "Пока никто не готов идти на уступки, но ситуация может измениться коренным образом как для России, так и для Украины", — сказал он.

Политик призвал не опасаться возможных переговоров. Он отметил четкие позиции украинского президента Владимира Зеленского и дипломатии, которые не предусматривают территориальных или других уступок. На таких принципах, по его словам, вполне можно вести переговоры.

"Трудно сказать, будут ли такие переговоры успешными в контексте завершения боевых действий, ведь позиция Украины достаточно категорична. Однако проведение раундов переговоров, даже ради снятия давления со стороны США и сохранения международной поддержки, возможно и не является трагедией", — отметил Яременко.

Политик подытожил, что, несмотря на желание содержательных переговоров, которые привели бы к окончанию войны, поведение России не дает оснований надеяться на это в ближайшие полгода.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ставки в завершение Трампом войны в Украине за 90 дней. Избрание Дональда Трампа новым президентом США дало надежду на скорое завершение войны в Украине, ведь во время президентской гонки он обещал "решить этот вопрос" даже до инаугурации. Для этого, как заявлял Трамп, достаточно 24 часов. Однако до инаугурации остаются считанные дни, а надежда на установление мира в Украине постепенно убывает.

Об этом свидетельствуют результаты ставок на Polymarket. Букмекеры принимают ставки — Трамп закончит войну в Украине через 90 дней. Так, по состоянию на 16 января положительный прогноз оценивают в 30%. Еще два месяца назад "да" оценивали почти в 50%. Динамика постоянного уменьшения уверенности в завершении войны отметка после 30 декабря 2024 года.

