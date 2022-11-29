Starlink повысил цены для украинцев: подробности

Представители компании Starlink, являющейся оператором спутникового интернета в нашей стране, заявили об увеличении цены на перечень услуг для жителей Украины. Об этом свидетельствуют сообщения пользователей Starlink в социальных сетях.

Starlink повысил цены для украинцев (фото из открытых источников)

Соответствующие сообщения представители компании уже посылают своим пользователям. Так, начиная с 29 декабря, спутниковый интернет для частных абонентов будет стоить не привычных 60, а 75 долларов ежемесячно.

Также больше будет стоить терминал и антенна Starlink, стоимость, соответственно, увеличилась с 500 до 700 долларов. Еще 50 долларов за доставку будут доплачивать желающие, чтобы приобрести базовую станцию. Раньше такую услугу оказывали бесплатно.

Отметим, что "Комментарии" писали о том, что Илон Маск готов финансировать Starlink, несмотря на финансовые убытки. Американский миллиардер и владелец компаний Tesla, SpaceX сообщил в собственном канале в Twitter, что готов финансировать Starlink несмотря на то, что другие компании зарабатывают деньги на подобных проектах. Илон Маск в последние недели выдал несколько курьезных заявлений в Twitter. Сначала миллиардер опроса, где предложил свою формулу мира. По мнению Маска Украина должна отказаться от Крыма и получить нейтральный статус, а на оккупированных территориях нужно провести референдум. Далее успешный предприниматель начал выкладывать пророссийские заявления об опасности ядерной войны и писал, что Украине нужно искать мир с РФ. Последними же сообщениями от Илона о том, что Starlink больше не будет финансировать доставку своих устройств в Украину. С ответным письмом компания обратилась в Конгресс США, где сообщила, что они прекращают финансирование этого проекта и просят американцев этим заниматься.

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