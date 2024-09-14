Российская армия усиливает сопротивление на Курщине, где продолжается наступление ВСУ.

ВСУ продолжают наступление на Курщине. Фото из открытых источников

Украинские солдаты рассказали The New York Times, что даже когда Россия контратаковала на некоторых участках, они продолжали наступление на других участках на Курщине. Бойцы сообщили, что наступление ВСУ замедлилось, а столкновения становятся все более смертельными, поскольку РФ разворачивает подкрепление и усиливает воздушные бомбардировки.

По словам украинских военных, ВСУ пытаются помешать материально-техническим операциям россиян, атакуя дороги и мосты вдоль критически важных линий снабжения.

Издание рассказало, что несколько дней назад россияне начали контратаку и добились определенных успехов, однако ВСУ ударили во фланг российского контрнаступления, нанеся врагу ощутимый ущерб.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время последней попытки наступления на границе с Курской областью в районе села Новый Путь в Глушковском районе, несмотря на прорыв границы, украинская армия не смогла существенно продвинуться вглубь российской территории. "Тот факт, что украинские войска, прорвавшие российскую оборону к югу от Нового Пути, не смогли продвинуться далеко и были остановлены минными полями и российской бомбардировкой, может означать, что этот сектор не является слабым местом российской обороны", — говорится в статье Forbes .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США серьезно восприняли предупреждение Владимира Путина о том, что РФ сочтет Запад непосредственно вовлеченным в конфликт, если Украина нанесет вглубь российской территории удар ракетами дальнего радиуса действия западного производства, заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон. Кирби. "Это не риторика, которую мы не слышали от Путина раньше. Да, мы воспринимаем эти комментарии серьезно", — сказал Джон Кирби.