Становится тревожно: РФ посягнула на еще одну область

Российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области

РФ приближается к Днепропетровской области. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.

"Большая Новоселка – это огромный узел, открывающий россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада – Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также заход в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.

По его словам, вторжение россиян в новую область усилит давление на украинскую власть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ призвали военное руководство наказать командование 211-й понтонно-мостовой бригады, которое издевалось над военнослужащими. Ситуацию в 211-й бригаде ВСУ прокомментировал заместитель командира бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "О ситуации в 211-й бригаде: конченые п*д*р*сы, которые должны быть наказаны максимально жестко. Больше всего в этой истории удивляет, что это продолжалось так долго. И никого в целой бригаде не нашлось с яйцами, кто рассказал бы о ситуации", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинских военнослужащих вывели из полуокружения, в котором они оказались южнее города Курахово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Ребят вывели из "Успеновского кармана". Уже давно было сказано о том, что сделано это, к сожалению, очень поздно", — сообщил военный "Алекс". По словам офицера ВСУ, украинским солдатам приходилось выходить через боевые порядки россиян.