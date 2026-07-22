Станет ли назначение Драпатого переломом в войне: украинцев ошарашили перспективами



















Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины во время войны не является чем-то исключительным и не означает кардинального перелома на фронте. Новоназначенный главком Михаил Драпатый столкнется с теми же вызовами, которые имел его предшественник Александр Сырский. Такое мнение высказал военный эксперт Денис Попович.

Михаил Драпатый. Фото: из открытых источников

По его словам, кадровые перестановки в военное время являются привычной практикой, неоднократно применявшейся во время крупных войн. В то же время, главная задача нового командующего — сохранить наследственность управления и продолжить эффективные наработки предыдущего руководства.

Попович отметил, что вокруг кандидатуры Михаила Драпатого существуют большие ожидания, как среди военных, так и в обществе. Однако, предостерегает эксперт, не стоит рассчитывать, что само изменение главнокомандующего автоматически изменит ситуацию на фронте.

"Дерожий столкнется с теми же вызовами, которые стояли перед Сырским", – подчеркнул он.

Среди ключевых угроз эксперт назвал возможную активизацию российских войск на северном направлении, в частности, риск наступательных действий на Черниговщине. Кроме того, Россия может произвести новую масштабную мобилизацию уже осенью, что позволит ей восполнить потери и усилить давление на украинские силы обороны.

Не меньшая проблема, по словам Поповича, остается мобилизация в Украине. Он подчеркнул, что без должного пополнения личного состава вести длительную войну невозможно, поэтому этот вопрос будет оставаться одним из ключевых для нового руководства ВСУ.

Эксперт также подчеркнул, что украинцам следует готовиться к длительному противостоянию. Смена главнокомандующего не означает завершения войны или скорых побед, ведь стратегические вызовы для украинской армии остаются неизменными.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинские военные смогли изменить ситуацию на поле боя и перехватить инициативу на отдельных участках фронта. Одной из самых больших проблем остается защита от российских баллистических ракет, для которой стране остро не хватает систем Patriot и ракет-перехватчиков. На это обратили внимание аналитики Atlantic Council.