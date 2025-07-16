Стамбула с Мединским больше не будет: Портников рассказал о самом большом просчете Путина

Прошло два месяца с момента так называемого возобновления переговорного процесса в Стамбуле – и сегодня о новых встречах переговорщиков почти никто не упоминает. Оба раунда переговоров показали: единственная задача Владимира Мединского, как и в 2022 году, заключалась в затягивании времени. Это позволяло Путину разворачивать наступление на фронте и наращивать обстрелы территории Украины. Такое мнение высказал публицист, журналист и телеведущий Виталий Портников.

Путин и Мединский. Фото: из открытых источников

"Путин, по всей видимости, надеялся, что таким маневром сможет парализовать инициативу Трампа и сорвать новые поставки оружия Украине. Ведь пакет помощи, предоставленный усилиями Джо Байдена и утвержденный Конгрессом, завершается, а новых решений до сих пор нет", – отметил эксперт.

Он продолжает создать видимость конструктивности, Путин согласился на обмен пленными. Виталий Портников объясняет, что такой ход – давняя тактика Кремля: подменить реальные переговоры гуманитарной составляющей. На самом же деле решения подобных гуманитарных вопросов могут происходить без переговоров в таком режиме, для этого не обязательно прекращение огня.

"Еще один козырь в переговорах. И он (Путин – ред.) им воспользовался, чтобы продемонстрировать добрую волю. Возможно, это единственная положительная сторона всего этого процесса – то, что люди смогли вернуться домой. Но ни до завершения войны, ни до прекращения огня эти обмены не имеют никакого отношения", – отметил Виталий Портников.

Журналист отмечает, что через два месяца Дональд Трамп требует от Путина настоящих переговоров и признает, что приятные разговоры с российским президентом не дают никаких результатов. Вопрос лишь в том, насколько угрозы американского президента весомы для Путина и боится ли он, что новая военная помощь Украине и санкции, о которых говорит Трамп, помешают ему продолжить войну и достичь своей цели – уничтожение украинской государственности.

"Ясно одно: имитации больше не будет. А к настоящим переговорам Путин все еще не готов", – отметил журналист.

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