Стало известно, знали ли в Украине о подготовке удара экспериментальной ракетой: СМИ

В четверг, 21 ноября, российские войска при ударе по Днепропетровской области использовали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности. США заранее предупреждали Украину о возможности атаки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

Фото портал "Комментарии"

Издание CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что США заранее знали о возможности применения Россией такой ракеты и предупредили не только Украину, но и другие страны.

Источник издания считает, что у России есть лишь небольшое количество таких экспериментальных ракет. По словам неназванного чиновника, Украина выдержала "бесчисленное количество атак" россиян, в том числе ракетами со "значительно большими боеголовками", чем у экспериментальной баллистики. Издание предположило, что американский чиновник имел в виду ФАБ-1500, применяемые против Украины российскими оккупантами.

А между тем спикер президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ за 30 минут до пуска "Орешника" отправила США сообщение в автоматическом режиме по линии центра уменьшения ядерной опасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за вероятной атаки России в Киеве прекратили работу некоторые посольства. Российская пропаганда использовала ситуацию и в очередной раз начала распространять фейки.

“Ложь: бегство посольств иностранных государств из Киева продиктовано страхом ответного удара за разрешение Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Теперь у Украины больше нет ценности для Запада. Такое пропагандистским мусорщикам заявила представитель МИД России Захарова”, — сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



