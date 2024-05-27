Стало известно, зачем Украина ограничила повестку дня саммита мира только тремя пунктами

Украина на Глобальном саммите мира имеет главную задачу – продемонстрировать, что именно украинская формула мира является тем фундаментом, на основе которого может быть установлен настоящий справедливый мир, а не просто установление временной паузы между обстрелами, считает политолог Игорь Петренко.

Глобальный саммит мира

При этом эксперт убежден, что на первом Глобальном саммите мира должен быть сформирован пул стран, поддерживающий формулу мира президента Владимира Зеленского.

По его словам, речь идет о трех пунктах из этой формулы — ядерная и продовольственная безопасность, а также возвращение домой украинских детей.

По мнению Петренко, ограничение повестки дня, вероятно, стало следствием консультаций с разными странами. По его словам, очевидно, что Киев хочет получить совместное коммюнике, которое поддержат абсолютно все страны-участницы. Именно поэтому, говорит эксперт, Украина пошла на сужение повестки дня саммита и выбрала те пункты формулы мира, которые поддержат абсолютно все участники встречи.

Следующим шагом Украины, говорит эксперт, станет разработка пошагового плана, как добиться имплементации этих пунктов. А также, добавил он, будут искаться рычаги влияния на террористическую Россию.

При этом Петренко подчеркнул, что успех Глобального саммита мира будет напрямую зависеть от того, сколько напрямую участников сможет привлечь Украина. Известно, что свое согласие на участие дали более 80 стран. Политолог подчеркнул, что Киев, в первую очередь, хочет привлечь на саммит те страны, которые имеют так называемую нейтральную позицию в войне России против Украины. В первую очередь, добавляет эксперт, речь идет о странах Глобального Юга. Именно им хотят объяснить, что действительно происходит в Украине.

Кроме того, добавил политолог, очень важно не допустить того, чтобы на саммите начали обсуждать какие-либо альтернативные планы по урегулированию войны в Украине. И это станет сложной задачей, подчеркивает эксперт и добавляет, что РФ ведет свою игру и хочет вообще сорвать проведение Глобального саммита мира. Если же он состоится, то Кремль хочет, чтобы у участников не было общей позиции по миру ни в одном из пунктов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто действительно в США не хочет , чтобы Глобальный саммит мира состоялся.



