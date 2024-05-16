Стало известно, зачем российским террористам необходим Волчанск

Российские террористы не смогли воплотить свое намерение и обойти Волчанск с запада. Однако, как отметил Денис Попович, оккупанты и дальше пытаются захватить город. В настоящее время, добавил эксперт, враг сумел взять под контроль северные окраины города.

Волчанск

Как говорит Попович, там ситуация сложная, ведь враг пытается продвигаться, однако Силы обороны блокируют его действия, продолжаются уличные бои.

По словам эксперта, основная задача Сил обороны — остановка продвижения врага и выдавливание его за границу. При этом Попович добавил, что Волчанск находится всего в пяти километрах от границы с террористической Россией.

"Но нужны резервы для того, чтобы это дело обеспечить",

– подчеркнул Попович.

При этом он обратил внимание на то, что была произведена замена командующего группировкой войск "Харьков" — им стал опытный военный Михаил Драпатый. По мнению обозревателя, такая замена стала следствием того, что военное руководство испытывало недовольство по поводу того, как была организована оборона Харьковской области.

Кроме того, Попович рассказал, зачем захватчики хотят оккупировать Волчанск. По его словам, если террористы там смогут закрепиться, то будут туда перебрасывать свои резервы. Также оккупация Волчанская создаст непосредственную угрозу для Купянска. Ведь со стороны Волчанская враг может получить возможность взять в клещи группировку, которая там сейчас находится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным министра внутренних дел Игоря Клименко, российские захватчики берут в плен мирное население на территории Волчанска, которую оккупанты взяли под контроль. Кроме того, подтверждены данные, что российские военные убивают гражданских жителей города.