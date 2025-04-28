Стало известно, зачем Путину понадобились прямые переговоры с Зеленским

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Ткачик Олеся
После заявления Дональда Трампа, в котором он обвинил Россию в нежелании завершать войну, Кремль обнародовал новое заявление. В ней говорилось о готовности к диалогу с Украиной без предварительных условий, на которых ранее настаивала страна-агрессорка. Как считает политолог Олег Лесной, это очередное доказательство того, что диктатор Владимир Путин постоянно вводил мир в заблуждение.
Владимир Зеленский
По его словам, ранее кремлевский режим пытался навязать мнение о якобы нелегитимности украинских властей, заявляя, что для начала переговоров нужно его изменить.
Теперь же риторика Кремля изменилась — Москва фактически признает законность украинских властей и заявляет о готовности к двусторонним переговорам. Это означает, что Россия согласна подписывать соглашения с действующим руководством в Киеве.
По его словам, Вашингтон четко дал понять: ни Европу, ни Украину нельзя устранять от стола переговоров. Кремль, поняв это, решил действовать на опережение, предложив прямой разговор с Украиной. Москва опасается объединенного давления со стороны Европы, США и Киева.
Однако это, по словам политолога, лишь очередная тактика затягивания времени. Если бы Россия действительно стремилась к миру, мы бы увидели массовые обмены пленными, прекращение обстрелов украинской инфраструктуры и другие реальные шаги. Кремль же только наращивает военную активность.
Без этих условий перемирие будет недостижимо. Сейчас Россия продолжает лгать и не намерена идти на настоящие уступки, пытаясь лишь отвлечь американского политика.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил перемирие на три дня.
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