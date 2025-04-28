Стало известно, зачем Путину понадобились прямые переговоры с Зеленским

После заявления Дональда Трампа, в котором он обвинил Россию в нежелании завершать войну, Кремль обнародовал новое заявление. В ней говорилось о готовности к диалогу с Украиной без предварительных условий, на которых ранее настаивала страна-агрессорка. Как считает политолог Олег Лесной, это очередное доказательство того, что диктатор Владимир Путин постоянно вводил мир в заблуждение.

Владимир Зеленский

По его словам, ранее кремлевский режим пытался навязать мнение о якобы нелегитимности украинских властей, заявляя, что для начала переговоров нужно его изменить.

Теперь же риторика Кремля изменилась — Москва фактически признает законность украинских властей и заявляет о готовности к двусторонним переговорам. Это означает, что Россия согласна подписывать соглашения с действующим руководством в Киеве.

"Россияне увидели, что в США поняли, что Европа является важным участником переговоров. Влияние лидеров европейских стран на ситуацию в войне растет", – отметил эксперт.

По его словам, Вашингтон четко дал понять: ни Европу, ни Украину нельзя устранять от стола переговоров. Кремль, поняв это, решил действовать на опережение, предложив прямой разговор с Украиной. Москва опасается объединенного давления со стороны Европы, США и Киева.

Однако это, по словам политолога, лишь очередная тактика затягивания времени. Если бы Россия действительно стремилась к миру, мы бы увидели массовые обмены пленными, прекращение обстрелов украинской инфраструктуры и другие реальные шаги. Кремль же только наращивает военную активность.

"Я считаю, что это очередной элемент, цель которого обмануть Трампа, потому что мы четко понимаем, что происходит. Украина не исключает возможности переговоров, но после полного прекращения огня и установления контроля над происходящим", — отметил Лесной.

Без этих условий перемирие будет недостижимо. Сейчас Россия продолжает лгать и не намерена идти на настоящие уступки, пытаясь лишь отвлечь американского политика.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин объявил перемирие на три дня.



