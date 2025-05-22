Стало известно, зачем Путин сказал, что готов захватить Сумы

Угрозы Кремля о готовности "воевать вечно" — попытка давления и блеф с политическим подтекстом, считает военный эксперт Алексей Гетьман.

Владимир Путин

В частности, советник Путина Владимир Мединский во время стамбульских переговоров заявил, что Россия вроде бы способна воевать "хоть вечно". А сам Путин, во время визита в Курскую область, снова заговорил о возможном наступлении на Сумы. По словам Гетьмана, эти заявления — не что иное, как игра на публику и попытка демонстрировать силу, которой фактически нет.

"Это попытка разговаривать с Украиной с позиции силы. Это и сигналы Трампа о том, что они пока ничего не делают, потому что это их часть "доброй воли", их "компромисс". Лидер США же сказал, что, мол, компромисс со стороны России — то, что они не захватили всю Украину. А так они вроде бы идут за навстречу, Поэтому и вроде бы идут навстречу. Поэтому что-то, можно и 20 лет воевать и т.д. Думаю, что здесь военной компоненты точно никакой нет. У них нет ни сил ни средств, чтобы так долго вести войну", — говорит Гетьман.

По словам эксперта, даже на Харьковском направлении, где россияне сейчас усиливают свои позиции, нет наращивания новых сил — только передислокация действовавших на Курщине.

Гетьман говорит, что РФ просто опрокидывает войска с одного участка на другой. Общая численность не растет. А резервов у них почти не осталось, добавил эксперт.

Он напоминает о плачевном состоянии техники на российских складах: бронетехника, которая десятилетиями стояла под открытым небом, давно превратилась в металлолом. По словам аналитика, было около 5-6 тысяч единиц техники, но практически все уже выведено на фронт. Осталось около 2 тысяч — и то в плачевном состоянии.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое решение может остановить войны в Украине.



