Стало известно, зачем Путин сказал, что готов захватить Сумы

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Ткачик Олеся
Угрозы Кремля о готовности "воевать вечно" — попытка давления и блеф с политическим подтекстом, считает военный эксперт Алексей Гетьман.
Владимир Путин
В частности, советник Путина Владимир Мединский во время стамбульских переговоров заявил, что Россия вроде бы способна воевать "хоть вечно". А сам Путин, во время визита в Курскую область, снова заговорил о возможном наступлении на Сумы. По словам Гетьмана, эти заявления — не что иное, как игра на публику и попытка демонстрировать силу, которой фактически нет.
По словам эксперта, даже на Харьковском направлении, где россияне сейчас усиливают свои позиции, нет наращивания новых сил — только передислокация действовавших на Курщине.
Гетьман говорит, что РФ просто опрокидывает войска с одного участка на другой. Общая численность не растет. А резервов у них почти не осталось, добавил эксперт.
Он напоминает о плачевном состоянии техники на российских складах: бронетехника, которая десятилетиями стояла под открытым небом, давно превратилась в металлолом. По словам аналитика, было около 5-6 тысяч единиц техники, но практически все уже выведено на фронт. Осталось около 2 тысяч — и то в плачевном состоянии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какое решение может остановить войны в Украине.
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