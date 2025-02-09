Стало известно, зачем Путин хочет захватить Днепропетровскую область

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Ткачик Олеся
В Украине находятся самые большие залежи титана и урана в Европе, сообщил в интервью Reuters президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о ресурсах, которые стоят миллиарды, триллионы денег. При этом, добавил он, значительная часть этих ресурсов находятся в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате, подчеркнул президент, Россия и ее диктатор Владимир Путин хотят захватить эти ресурсы и получить доступ к миллиардам.
Днепропетровская область
При этом, президент подчеркнул, очень важно, чтобы все эти полезные ископаемые остались в Украине. По его словам, это и есть гарантии безопасности, один из пунктов так называемого "плана победы".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливым" интерес американского лидера Дональда Трампа к украинским полезным ископаемым. По словам главы государства, Украина готова открыть доступ США к своим редкоземельным металлам, "иначе туда зайдут другие страны".
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