Стало известно, зачем Путин хочет захватить Днепропетровскую область

В Украине находятся самые большие залежи титана и урана в Европе, сообщил в интервью Reuters президент Владимир Зеленский. По его словам, речь идет о ресурсах, которые стоят миллиарды, триллионы денег. При этом, добавил он, значительная часть этих ресурсов находятся в Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате, подчеркнул президент, Россия и ее диктатор Владимир Путин хотят захватить эти ресурсы и получить доступ к миллиардам.

Днепропетровская область

"Очень дорого... Почему они постоянно говорят, что хотят забрать Запорожскую область, полностью Донецкую область... Почему они так хотят и Днепропетровскую область тоже и почему они не будут останавливаться. Если мы их не остановим вместе, они пойдут дальше. Мы говорим из США: "Заводите бизнес, пожалуйста. Давайте заниматься добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе". Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает", – подчеркнул Владимир Зеленский.

При этом, президент подчеркнул, очень важно, чтобы все эти полезные ископаемые остались в Украине. По его словам, это и есть гарантии безопасности, один из пунктов так называемого "плана победы".

"Это то, о чем я говорил Трампу, когда мы сидели. Я ему сказал: это план победы, победы для всех. Мы защитим эти триллионы денег. Мы не дадим добычу, которая потом превратится в технологии для этих трех стран из "оси зла", — заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Украины Владимир Зеленский считает "справедливым" интерес американского лидера Дональда Трампа к украинским полезным ископаемым. По словам главы государства, Украина готова открыть доступ США к своим редкоземельным металлам, "иначе туда зайдут другие страны".



