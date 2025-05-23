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Стало известно, зачем на самом деле Путин заговорил о создании "буферной зоны"

В мае 2024 года российские войска атаковали север Харьковщины, стремясь создать "буферную зону" и приблизиться к Харькову.

сегодня, 11:30
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Клименко Елена

Планы России по созданию так называемых "буферных зон" свидетельствуют о ее намерении расширить наступательные действия на приграничные регионы Украины , заявил военный аналитик Денис Попович.

Стало известно, зачем на самом деле Путин заговорил о создании "буферной зоны"

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По его словам, слова Путина о "буферной зоне" фактически означают попытку продвижения на приграничье. Он напомнил, что такие намерения озвучиваются давно, а в мае 2024 года войска РФ начали наступление на север Харьковщины, чтобы подойти поближе к Харькову и получить артиллерийское преимущество.

"Они остановились возле Волчанска, создав там новый плацдарм, однако план по контролю над городом реализовать не удалось", – отметил эксперт.

Попович добавил, что даже после разрушения Волчанская оккупанты не отказались от идеи создать буферную зону, в частности в Харьковской области, и теперь пробуют давить на приграничье Сумщины.

Относительно Сумской области, Попович отметил: полномасштабный захват маловероятен из-за нехватки сил, однако попытки держать присутствие вдоль границы вполне реальны. По данным, в Курской области уже сосредоточено более 60 тысяч военных.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что по всей линии фронта создана зона интенсивного огневого поражения с использованием дронов. Он также отметил, что настоящие буферные зоны возможны только в случае мирных договоренностей, в то время как Россия пытается создать их силовым путем – вдоль границ Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

Портал "Комментарии" писал, что, как заявил кремлевский диктатор Владимир Путин, им принято решение о создании так называемой буферной зоны безопасности. По его словам, она будет проходить вдоль границы между Россией и Украиной.



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