Американский президент Дональд Трамп заговорил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может его обманывать, и употребил слова "банки" и "вторичные санкции". Как отмечает политолог Виктор Андрусив, на это заявление отреагировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков и заявил, что Владимир Путин готов к переговорам без каких-либо условий.

Переговоры Украины и РФ

Впрочем, политолог утверждает, что даже несмотря на эти на первый взгляд оптимистичные заявления, предпосылок для завершения войны нет. Именно поэтому обе стороны продолжают игру, чтобы сделать кого-то виновным в срыве перемирия.

"Мы, хоть и не сразу, но получили правильную карту "30 дней перемирия – а потом разговоры". Эта карта очень сильна, потому что нам дал ее Трамп. Последнему же не с руки теперь говорить, что это такое условие давайте ее отодвинуть. Он же утверждал, что Владимир очень за мир. Публичное согласие Путина на 30-дневное перемирие будет нашей грандиозной победой. Да, по факту, его не будет, но то, что Путин пошел не на свои условия будет очень показательным", — говорит Андрусив.

Но, по его словам, Путин разгадал эту ловушку и потому запустил новую игру в так называемые "прямые переговоры". Чтобы они состоялись, президент Владимир Зеленский должен отменить свой же Указ о запрете таких переговоров.

Эксперт утверждает, что Путину эти переговоры вообще не нужны. Но если Зеленский отменит свой Указ ради кремлевского диктатора, то продемонстрирует свою слабость. При этом Путин выигрывает время до 9 мая, которое он хочет провести "спокойно".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Кремле уже отреагировали на миротворческие инициативы Трампа и даже послали ему сигнал о том, что он не должен отступать от всех прихотей Кремля.



