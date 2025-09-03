Стало известно, во что россияне превращают Донецкий аэропорт: какая новая опасность ждет украинцев

Россияне строят Донецкий и Керченский аэропорты под пусковые площадки для дронов, чтобы увеличить количество запусков беспилотников по Украине. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Разрушен Донецкий аэропорт. Фото из открытых источников

Храпчинский в эфире канала "Эспрессо" отреагировал на очередную массированную атаку России, состоявшуюся в ночь на 3 сентября. Россияне запустили 526 дронов и ракет, а ПВО обезвредило 451 цель.

"Вчера мы увидели дневную и сразу ночную атаку. Враг применил ракеты и БПЛА. Эта комбинированная атака была рассчитана на то, чтобы усложнить работу нашей ПВО. В таком случае количество пусковых площадок позволяет врагу запускать от 300 до 500 дронов. Речь идет об уже развернутых аэродромах", — указывает авиационный эксперт.

По его словам, россияне хотят увеличить количество мест, с которых могут запускать дроны по Украине, поэтому превращают аэродромы на временно оккупированных территориях в свои базы для пусков. По мнению Храпчинского, именно это происходит с Донецким и Керченским аэропортами.

"Сейчас россияне также строят Донецкий и Керченский аэродром, чтобы увеличить это количество пусковых площадок. Именно таким образом они хотят увеличить количество запусков, потому что сейчас они ограничены своим ресурсом, в частности одновременно запускать большое количество "шахедов"", — рассказал Храпчинский.

