Стало известно, во что россияне превращают Донецкий аэропорт: какая новая опасность ждет украинцев

Slava Kot
Россияне строят Донецкий и Керченский аэропорты под пусковые площадки для дронов, чтобы увеличить количество запусков беспилотников по Украине. Об этом заявил заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
Разрушен Донецкий аэропорт. Фото из открытых источников
Храпчинский в эфире канала "Эспрессо" отреагировал на очередную массированную атаку России, состоявшуюся в ночь на 3 сентября. Россияне запустили 526 дронов и ракет, а ПВО обезвредило 451 цель.
По его словам, россияне хотят увеличить количество мест, с которых могут запускать дроны по Украине, поэтому превращают аэродромы на временно оккупированных территориях в свои базы для пусков. По мнению Храпчинского, именно это происходит с Донецким и Керченским аэропортами.
