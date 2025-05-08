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Стало известно, верят ли украинцы, что мирное соглашение с РФ остановит агрессию Кремля: опрос

Социологи узнали, сколько граждан считают, что россияне нарушат мирное соглашение и снова нападут на Украину

сегодня, 20:05
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Лиля Воробьева

В нашем государстве 54,1% граждан не верят, что в ближайшее время Украина и Россия смогут подписать мирное соглашение. В то, что такой документ возможен, верят 27,9% опрошенных, еще 18% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности в период с 24 апреля по 4 мая.

Стало известно, верят ли украинцы, что мирное соглашение с РФ остановит агрессию Кремля: опрос

Мирное соглашение с РФ (фото из открытых источников)

По мнению 66,5% респондентов, в случае заключения мирного соглашения Россия его нарушит и снова прибегнет к агрессии против Украины, как только для этого возникнет благоприятная возможность. В то же время 10,8% убеждены, что обе стороны будут пытаться соблюдать условия договоренности.

Почти 40% опрошенных (39,4%) считают, что минимально необходимым условием достижения мира является возвращение к границам 1991 года. Еще 29,8% респондентов выступают за фиксацию границ по линии фронта к моменту подписания возможного соглашения.

Опрос проводился методом личных интервью (face-to-face). Всего был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Стало известно, верят ли украинцы, что мирное соглашение с РФ остановит агрессию Кремля: опрос - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в стране не хотят возвращаться на Родину . Люди, уехавшие из Украины из-за войны и заявляющие сейчас, что не планируют возвращаться, мыслят "максимально субъективно". На самом же деле на реальные действия этих людей в будущем будет влиять происходящее вокруг. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Video NV высказал социолог, основательница и директор исследовательской компании Gradus Research Евгения Близнюк.

И хотя люди едут туда, где лучше, отметила социолог, но все же "дома лучше по умолчанию", а для того, чтобы "это конвертировалось в действие, в возвращение, нужно, чтобы было лучше в более широком контексте".



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Источник: https://ksf.openukraine.org/categories/news/popri-vtomu-ukrayins-kie-suspil-stvo-diemonstruie-stiikist-opituvannia-tsientru-razumkova-i-kbf
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