Стало известно в какой регион Украины войска Путина точно не попрутся

Для российских войск достижение административных границ Днепропетровской области имело скорее символическое значение, поскольку географически это не меняет ситуацию, заявил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Владимир Путин

По его словам, в случае неудачного наступления на Днепр, Россия лишь продемонстрирует свою военную слабость и неспособность к эффективному ведению стратегических операций.

"Для Путина это неприятно в рамках переговорного процесса, поскольку это потеря стратегических аргументов в пользу России. Если Россия не сможет добиться успеха в Донецке, Луганске и Курщине, их аргументы во время переговоров с Америкой будут слабыми. К тому же, выход на границы области не означает мероприятие в урбанизированную или промышленную зону Днепропетровщины. Поэтому они продолжат пытаться оккупировать или прорвать оборону в Покровскую", — отметил Тимочко.

По его словам, после опрокидывания части войск с Кураховского направления враг активизировал артиллерийские обстрелы города. В то же время, понимая сложность наступления, оккупанты могут атаковать как с юго-запада, так и совершать прямой штурм, используя массированные артиллерийские удары как подготовку к действиям пехоты.

Основной стратегической целью Кремля остается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, а также попытки вернуть контроль за ранее освобожденными районами Харьковщины.

"Их задача также включает прорыв обороны Вооруженных Сил по любому из направлений, достижение хотя бы оперативного или стратегического успеха. Все эти тактические продвижения даются большими стратегическими потерями. Российское командование осознает, что это влияет на состояние военных, их готовность воевать. Путин будет далее требовать от своих войск продвижений. Курщина также является нерешенным вопросом для Путина, поскольку россиян есть угроза, что украинцы могут там совершить контрнаступательные действия", — добавил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит в Харьковской области сейчас.



