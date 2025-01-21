Стало известно в какой регион Украины войска Путина точно не попрутся

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Ткачик Олеся
Для российских войск достижение административных границ Днепропетровской области имело скорее символическое значение, поскольку географически это не меняет ситуацию, заявил в эфире "Эспрессо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Владимир Путин
По его словам, в случае неудачного наступления на Днепр, Россия лишь продемонстрирует свою военную слабость и неспособность к эффективному ведению стратегических операций.
По его словам, после опрокидывания части войск с Кураховского направления враг активизировал артиллерийские обстрелы города. В то же время, понимая сложность наступления, оккупанты могут атаковать как с юго-запада, так и совершать прямой штурм, используя массированные артиллерийские удары как подготовку к действиям пехоты.
Основной стратегической целью Кремля остается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей, а также попытки вернуть контроль за ранее освобожденными районами Харьковщины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит в Харьковской области сейчас.
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