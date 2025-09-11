Стало известно, в какой объект хотели попасть россияне в Польше

В ночь на 10 сентября российские беспилотники предприняли попытку атаковать один из ключевых объектов НАТО — базу в Жешуве, являющуюся главным логистическим узлом для поставки оружия и техники в Украину. Об этом сообщают немецкие издания Der Spiegel и Die Welt, проведшие реконструкцию событий.

Россияне хотели атаковать базу НАТО

По их данным, не менее пяти дронов двигались в направлении польского Жешува. Для их перехвата были подняты нидерландские истребители F-35, дислоцирующиеся в регионе. Самолетов нацелили именно на эти БПЛА. В результате боя три дрона были уничтожены, а еще два упали самостоятельно — обстоятельства их падения пока выясняются.

В то же время стало известно, что по крайней мере два российских беспилотника во время этого рейда залетели в ранее не разглашавшееся воздушное пространство Литвы. Это свидетельствует о значительно более широком масштабе атаки, чем сообщалось сначала.

Аэропорт Жешува, куда шли дроны, играет стратегическую роль в обеспечении ВСУ: именно через него проходят основные потоки вооружения, техники и гуманитарных грузов от союзников. Поэтому атака России на этот объект рассматривается как сознательный вызов безопасности НАТО.

Во время инцидента воздушное пространство над Жешувом было закрыто, что позволило избежать потенциальной катастрофы. Однако попытка удара по территории Польши и залет дронов в Литву подтверждают готовность Кремля идти на рискованную эскалацию, создавая непосредственную угрозу странам Альянса.

