Стало известно условие выхода Сил обороны из Курской области

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Ткачик Олеся
Продолжающаяся уже восемь месяцев военная операция Вооруженных Сил Украины в Курской области выполнила свои основные оперативно-тактические задачи. В частности, украинским силам удалось предотвратить прорыв российских войск на северные регионы Украины и заставить врага перенаправить значительные силы из Донбасса, об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Михаил Самусь.
Бои в Курской области
По его убеждению, дальнейшая целесообразность продления сделки будет зависеть от ряда факторов, среди которых важную роль может сыграть позиция Соединенных Штатов.
Он обратил внимание, что операция в Курской области уже принесла ряд результатов. В частности, российские войска не смогли прорваться в Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, значительная часть сил оккупантов переброшена с Донбасса, что снизило их давление на Покровском, Торецком, Часовоярском и Купянском направлениях.
Несмотря на это, говорит Самусь, враждебное присутствие в Курской области остается значительным – там действует группировка численностью около 60 тысяч военных.
По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации зависит не только от военных аспектов, но и международной политики. В частности, отсутствие четкой поддержки со стороны США по действиям ВСУ в Курской области может стать сдерживающим фактором.
Как говорит Самусь, если стратегическая составляющая этой операции повлияет на переговорный процесс, можно ожидать ее дальнейшую активизацию.
Если США сохранят сдержанную позицию, а Дональд Трамп не проявит интереса к этому вопросу, украинское военное командование может пересмотреть целесообразность продолжения операции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях выхода Сил обороны из Курской области.
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