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Стало известно условие выхода Сил обороны из Курской области

Вероятно, вопрос пребывания Сил обороны в Курской области будет подниматься на переговорах в Саудовской Аравии

сегодня, 10:40 comments1016
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Ткачик Олеся

Продолжающаяся уже восемь месяцев военная операция Вооруженных Сил Украины в Курской области выполнила свои основные оперативно-тактические задачи. В частности, украинским силам удалось предотвратить прорыв российских войск на северные регионы Украины и заставить врага перенаправить значительные силы из Донбасса, об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Михаил Самусь.

Стало известно условие выхода Сил обороны из Курской области

Бои в Курской области

По его убеждению, дальнейшая целесообразность продления сделки будет зависеть от ряда факторов, среди которых важную роль может сыграть позиция Соединенных Штатов.

Он обратил внимание, что операция в Курской области уже принесла ряд результатов. В частности, российские войска не смогли прорваться в Сумскую и Харьковскую области. Кроме того, значительная часть сил оккупантов переброшена с Донбасса, что снизило их давление на Покровском, Торецком, Часовоярском и Купянском направлениях.

Несмотря на это, говорит Самусь, враждебное присутствие в Курской области остается значительным – там действует группировка численностью около 60 тысяч военных.

По мнению эксперта, дальнейшее развитие ситуации зависит не только от военных аспектов, но и международной политики. В частности, отсутствие четкой поддержки со стороны США по действиям ВСУ в Курской области может стать сдерживающим фактором.

Как говорит Самусь, если стратегическая составляющая этой операции повлияет на переговорный процесс, можно ожидать ее дальнейшую активизацию.

"В Саудовской Аравии украинская делегация может задать вопрос о том, как пребывание украинских войск в Курской области может влиять на ход переговоров, позицию Украины и России", — подчеркнул эксперт.

Если США сохранят сдержанную позицию, а Дональд Трамп не проявит интереса к этому вопросу, украинское военное командование может пересмотреть целесообразность продолжения операции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о последствиях выхода Сил обороны из Курской области.




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Источник: https://24tv.ua/operatsiya-zsu-kurskiy-oblasti-yakih-tsiley-dosyagla-varto-yiyi_n2772381
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