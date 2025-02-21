Стало известно, спасет ли Украину план Стармера и как Путина заставят его выполнять

План британского премьера Кира Стармера выглядит гораздо более реалистичным, чем предыдущие идеи о "миротворческих миссиях", считает военный эксперт Михаил Самусь.

Кир Стармер

Во-первых, отмечает он, четко заявляется, что Силы обороны Украины будут находиться в районах выполнения задач на фронте, а Объединенные европейские силы – в локациях, удаленных от фронта, но в то же время удобных для осуществления мониторинговых миссий.

Во-вторых, добавляет Самусь, основная ставка при осуществлении мониторинговых миссий будет делаться на технические средства, обеспечивающие объективной информацией привлеченные стороны.

В третьих, упоминается Черное море, где будет также осуществляться патрулирование определенных районов. В предыдущих дискуссиях по "миротворцам" речь о Черном море вообще не шла. Поскольку если объявить прекращение огня и не создать предохранители, то ЧФ РФ немедленно вернется в оккупированный Крым и снова начнет доминировать в западной части Черного моря.

"Чтобы я добавил по плану Стармера – это полная демилитаризация Крыма с полным выводом российских военных сил и флота на российскую территорию. Это позволит убрать главный фактор дестабилизации ситуации в Черном море и заложить основу для дальнейшего возвращения Крыма под юрисдикцию Украины, когда сложатся условия", — отметил Самусь.

По его мнению, в целом план может быть основой для дискуссии. Однако, добавляет эксперт, остается вопрос – как президент США Дональд Трамп собирается убеждать московитов, чтобы они приняли такой план.

"Даже боюсь предположить, что он может предложить Путину, чтобы его удобрить. Хотя о чем это я. Конечно, Трамп будет давить на Украину", — подчеркнул Самусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп резко отвернулся от Украины.



