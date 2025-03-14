Стало известно, сможет ли РФ в скором времени организовать масштабное наступление на Сумщину

В Сумской области фиксируется рост активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Несмотря на отсутствие масштабных боевых действий, на границе продолжаются артиллерийские обстрелы и деятельность вражеских диверсантов, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, хотя у врага нет достаточных сил для проведения большой военной операции в этом регионе, Вооруженные силы Украины осознают потенциальную угрозу.

Сумская область

Тимочко отметил, что атаки на Сумщину – не новое явление. Россияне осуществляли артиллерийские удары и действовали диверсионными группами и раньше, однако сейчас заметен рост их активности.

Одной из ключевых мер противодействия враждебным ДРГ является эвакуация населения из приграничных территорий. Это делает невозможным использование мирных жителей для маскировки диверсантов, а также защищает людей от обстрелов и риска попасть в заложники. Кроме того, в приграничных селах сложная гуманитарная ситуация: нехватка электроэнергии и трудности с поставкой необходимого.

По мнению Тимочка, маловероятно, что Россия сможет накопить достаточное количество войск вдоль всей границы с Сумщиной для проведения масштабного наступления в короткие сроки. Украинские войска продолжают укреплять оборону: фортификационные сооружения строятся, резервы размещены в приграничных районах, а также есть подкрепления из Курской области.

"Мы понимаем, насколько это потенциально опасная зона, и действуем соответственно", – подытожил Тимочко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Сумской области объявили обязательную эвакуацию еще из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин.



