Стало известно, сколько зэков Кремль отправил на войну против Украины

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
С начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки.
РФ отправляет на войну заключенных. Фото из открытых источников
В СВР напомнили, что 1 января вступило в силу постановление российского правительства об отмене единовременной денежной выплаты заключенным, подписывающим контракт с российским минобороной. В службе отметили, что ответный шаг свидетельствует об углублении кризиса в экономике РФ и дефиците финансовых ресурсов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.
Новости