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Стало известно, сколько зэков Кремль отправил на войну против Украины

На войну отправили около 180 русских заключенных

сегодня, 00:46
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Марьян Ощановский

С начала вторжения в Украину Россия отправила на войну до 180 тысяч заключенных, сообщила Служба внешней разведки.

Стало известно, сколько зэков Кремль отправил на войну против Украины

РФ отправляет на войну заключенных. Фото из открытых источников

"По состоянию на ноябрь 2024 года РФ привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах. Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 305 тысяч. заключенных. вдвое меньше, чем в 2014 году.

В СВР напомнили, что 1 января вступило в силу постановление российского правительства об отмене единовременной денежной выплаты заключенным, подписывающим контракт с российским минобороной. В службе отметили, что ответный шаг свидетельствует об углублении кризиса в экономике РФ и дефиците финансовых ресурсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.



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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/uvyaznenym-za-viinu-proty-ukrainy-bilsh-ne-platytymut--kreml-khoche-zekonomyty-hroshi
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