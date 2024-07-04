В ряды украинской армии уже вступили 5,5 тысяч человек, находившихся в местах лишения свободы.

ВСУ пополняются за счет заключенных. Фото из открытых источников

Как пишет издание Le Monde, ушедшие на фронт украинские осужденные имеют те же права, что и другие солдаты, кроме отпуска.

При этом, отмечает издание, военное руководство и сами бойцы выражают обеспокоенность, что у некоторых заключенных может возникнуть желание скрыться.

Le Monde рассказывает историю 31-летнего Андрея Липского, отбывавшего пятилетний срок за кражу металла в исправительном учреждении №40 в Дрогобыче. Он сообщил, что после прохождения тренировочного лагеря присоединится к спецподразделению, состоящему исключительно из заключенных, решивших воспользоваться условно-досрочным освобождением, вступив в Вооруженные силы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне продвинулись в районе Нью-Йорка и Красногоровки. Это уже не колокольчик, а набат, извещающий о приближающейся катастрофе, пишет офицер ВСУ Николай Мельник. "Около недели назад я писал о системных проблемах и намерениях врага ликвидировать Торецкий укрепрайон, при чем, возможно, не фланговым охватом, а в лоб, и о необходимости, экономя солдат, отходить на высоты, которые есть перед Покровским", — отметил Николай Мельник. .

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский рассказал, чего ожидает Украина от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля. Президент рассказал, что Украина хотела бы получить приглашение вступить в Альянс, но уже знает, что не получит. "Мы хотели бы получить нечто похожее на приглашение в НАТО. Это был бы знак, что никто не боится Путина и все уверены в мировом лидерстве США", — заявил он.