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Стало известно, сколько всего Россия сбросила на Киев: такого давно не было

Оккупанты нанесли смертельный удар по Киеву дронами, ракетами и баллистикой

сегодня, 09:02
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Недилько Ксения

Этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Стало известно, сколько всего Россия сбросила на Киев: такого давно не было

Поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

"Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченным врагом.

Но наши воины делали и делают все возможное, чтобы предотвратить угрозу. Я благодарю каждого, кто сегодня на боевом дежурстве защищает столицу!

Информацию об отражении комбинированной атаки сообщат Воздушные Силы", – сообщил руководитель ГВА.

Напомним, что в Киеве произошло попадание в подъезд многоэтажки, где известно о 14 погибших. По данным главы МВД Игоря Клименко, еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", – подчеркнул министр.

Стало известно, сколько всего Россия сбросила на Киев: такого давно не было - фото 2
Стало известно, сколько всего Россия сбросила на Киев: такого давно не было - фото 3

Портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.



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