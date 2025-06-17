Стало известно, сколько всего Россия сбросила на Киев: такого давно не было

Этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики. Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

"Характер повреждений – прямой наводкой на жилую застройку. Ракетами – от верхних этажей до подвального помещения. Имеем дело с конченным врагом. Но наши воины делали и делают все возможное, чтобы предотвратить угрозу. Я благодарю каждого, кто сегодня на боевом дежурстве защищает столицу! Информацию об отражении комбинированной атаки сообщат Воздушные Силы", – сообщил руководитель ГВА.

Напомним, что в Киеве произошло попадание в подъезд многоэтажки, где известно о 14 погибших. По данным главы МВД Игоря Клименко, еще одного человека деблокировали спасатели ГСЧС с разрушенной российской ракетой многоэтажки в Киеве.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Мы получили информацию о по меньшей мере 5 пропавших без вести жителях дома. Они не выходят на связь с родными. Спасатели будут разбирать завалы, пока не убедимся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь", – подчеркнул министр.

Портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, Киевской области, Чернигову и Одессе. Больше всего пострадал Киев. Произошло прямое попадание баллистической ракеты в подъезд многоэтажки. Предварительно погибли 14 человек, идут поисково-спасательные работы. В Одессе также люди оказались под завалами из-за попадания в жилой дом.