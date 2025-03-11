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Стало известно, сколько времени украинские F-16 "протянут" без поддержки США

В Defense Express проанализировали, смогут ли ВСУ и дальше использовать F-16, если США не возобновят их обслуживание

сегодня, 13:07
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Кравцев Сергей

Недавно США частично прекратили поддержку истребителей F-16, которые есть в Украине. Теперь эти самолеты могут остаться без надлежащего обслуживания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense Express".

Стало известно, сколько времени украинские F-16 "протянут" без поддержки США

Истребители F-16. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, сейчас речь может идти об обновлении программного обеспечения контейнера РЭБ AN/ALQ-131. Однако необходимо понимать, что вся боеспособность этого истребителя действительно зависит от США.

В частности существует проблема, где брать запасные части, обслуживать двигатели, системы, узлы и агрегаты самого F-16. А также, где брать вооружение к нему, в частности ракеты "воздух-воздух" AIM-9 и AIM-120, вместе со средствами поражения наземных целей.

В Defense Express отметили, что следует понимать факт того, что у Штатов нет никакой волшебной "кнопки", которая позволяет дистанционно выключить F-16. Однако без официального обслуживания F-16 могут пролетать еще довольно значительное время. При этом пока неизвестно, заблокирован ли со стороны США реэкспорт вооружения в Украину. Потому что это означает, что необходимые детали можно заказать через дружественные европейские страны.

В случае, если Штаты все же решили полностью заблокировать использование F-16 Воздушными силами, то это будет означать лишь постепенную деградацию возможностей этих самолетов.

В мире есть два подобных случая: Венесуэла и Иран. После наложения эмбарго США в 2005 году Венесуэла потеряла доступ к запчастям для своих F-16, но поддерживает их в строю через каннибализацию и серые схемы. Иран, под санкциями с 1984 года, получил 79 из 80 заказанных F-14 и продолжает эксплуатировать их без официальных поставок от США.

В любом случае, речь не идет о том, что уже "завтра" F-16 не смогут подняться в небо даже при худшем сценарии тотального запрета США даже в отношении реэкспорта.

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Источник: https://defence-ua.com/news/chi_dijsno_ssha_mozhut_vimknuti_f_16_abo_skilki_vinischuvachi_mozhut_litati_bez_ofitsijnogo_obslugovuvannja-18223.html
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