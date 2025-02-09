Стало известно, сколько времени нужно Путину, чтобы «дожать» Запад в вопросе Украины

Западные эксперты отмечают, что кремлевский диктатор Владимир Путин, якобы, близок к достижению своих целей, поэтому не заинтересован в переговорах по установлению мира в Украине. Более того, они подчеркивают, что американский президент Дональд Трамп может угрожать Путину или уговаривать его, однако это никак не изменит позицию диктатора.

Владимир Путин

На самом деле, говорит председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, на позицию кремлевского диктатора Путина может повлиять только два фактора. Первое, когда США объявляют о стратегической поддержке Украины. Второе – Европа, понимая собственные угрозы, включается наполно во все возможные программы поддержки.

"Ну и третий фактор – который уже зависит от нас – мы не просто переходим в стратегическую оборону, как сейчас, а переформатируем режим жизни в известный слоган "Все для фронта, все для победы". Готов каждый день во внерабочее время два-три часа ходить и крутить дроны. Бесплатный общественно-полезный труд в тылу в условиях войны никто не отменял", — отметил Шлинчак.

По его словам, в ближайшие 8-10 месяцев либо Путин дожмет Запад со всеми негативными геополитическими последствиями, либо мы вместе дожмем его. По убеждению эксперта, сценария – посередине – нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению экспертов, несмотря на все усилия Дональда Трампа убедить Владимира Путина, кремлевский диктатор вряд ли согласится на мирные переговоры, сообщает AP. Москва не намерена отказываться от территорий, которые считает своими, а давление или угрозы со стороны США, вероятно, не повлияют на Кремль, ведь Путин, якобы, близок к достижению своих целей.



