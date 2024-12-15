Более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов.

Бои за Курахово

"В районе Ганновки сейчас около 700 боевиков ВСУ перестали оказывать организованное сопротивление, пытаются проникать малыми группами через Успеновку, через русло реки Сухие Ялы. По сути, там в котел попали несколько рот и подразделение спецназа ВСУ. По радиоперехватам, они восемь раз просили об отходе, но им отказали", — сказал Рогов.

По словам коллаборанта, аналогичная ситуация в ближайшее время может сложиться для украинских военных в самом Курахово. Он подчеркнул, что в Ганновке и в самом Курахово якобы у бойцов ВСУ остается немного вариантов: сдаться или быть уничтоженными.

Рогов также утверждает, что из Курахово уже якобы пытаются скрыться украинские военнослужащие, мобилизованные принудительно.

Вместе с тем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывает, что в Кураховском кармане обстановка напряженная не только в районе Успеновки.

"П*дары зашли в Сухие Ялы и пытаются штурмовать н.п. Зеленовка, чтобы дальше продвигаться в н.п. Улакли. С севера со стороны н.п. Шевченко также будут пытаться лезть туда, чтобы запереть еще большие клещи. Большая вероятность такого замысла, ведь срезать по полям из-за Дачного им невыгодно", — отметил военный.

Портал "Комментарии" сообщал , что россияне разгоняют новости о том, что они якобы взяли Курахово. Более того, заявляют, что город содержали бригады ТРО и насильственно мобилизованы. И все они якобы бегут из города, сейчас остались небольшие очаги сопротивления. Но эта информация не имеет ничего общего с реальностью.

Также "Комментарии" рассказывали , что подразделения Сил обороны Украины попали в оперативное окружение южнее города Курахово.



