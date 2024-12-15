Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Более 700 украинских военных попали в окружение возле Ганновки, что к югу от Курахового, якобы из-за отказа командования разрешить отступление, заявил коллаборант Владимир Рогов.
Бои за Курахово
По словам коллаборанта, аналогичная ситуация в ближайшее время может сложиться для украинских военных в самом Курахово. Он подчеркнул, что в Ганновке и в самом Курахово якобы у бойцов ВСУ остается немного вариантов: сдаться или быть уничтоженными.
Рогов также утверждает, что из Курахово уже якобы пытаются скрыться украинские военнослужащие, мобилизованные принудительно.
Вместе с тем лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" рассказывает, что в Кураховском кармане обстановка напряженная не только в районе Успеновки.
Портал "Комментарии" сообщал , что россияне разгоняют новости о том, что они якобы взяли Курахово. Более того, заявляют, что город содержали бригады ТРО и насильственно мобилизованы. И все они якобы бегут из города, сейчас остались небольшие очаги сопротивления. Но эта информация не имеет ничего общего с реальностью.
Также "Комментарии" рассказывали , что подразделения Сил обороны Украины попали в оперативное окружение южнее города Курахово.
Новости