Стало известно, сколько военных КНДР привлекут к войне в Украине

Бывший сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак пояснил, что переправка северокорейских инженерных войск в Россию позволит врагу перебросить освободившиеся подразделения на фронт.

Войска КНДР

По его словам, эта идея не новая, россияне рассматривают ее уже не первый год, еще с мая 2022 года они мечтали пригласить 100 тысяч северокорейских солдат. До этого времени это не удалось реализовать. Пока, вероятно, Россия может получить примерно 10-12 тысяч северокорейских инженерных войск, отметил эксперт.

В общей сложности, говорит Ступак, по открытым данным, в Северной Корее есть около 40-45 тысяч таких войск, поэтому 10-12 тысяч – это значительная доля. За этот трансфер россияне могут заплатить около 115 миллионов долларов в год. Это немалая сумма, но для России она не критична, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что северокорейские инженерные войска не будут на передовой, а будут заниматься строительством укреплений и фортификаций, очищением территорий от обломков на расстоянии от линии боев. Таким образом, отмечает Ступак, россияне смогут освободить свои ресурсы. "Северокорейские братья" будут выполнять эти работы, а уволенные российские военные поедут на фронт.

На вопрос, может ли КНДР отправить своих стрелков для помощи России в войне с Украиной, военный эксперт посоветовал взглянуть на ситуацию глазами Северной Кореи. По его словам, если они отправят значительное количество своих военнослужащих, это уменьшит их наступательный потенциал перед Южной Кореей, что создаст уязвимость.

"Вторая сторона, представьте эти 10 тысяч уезжающих, и они начинают видеть, что есть другая жизнь, другие страны, человеку живут по-другому, гораздо круче даже несмотря на войну, чем в Северной Корее. Потом, когда они вернутся, могут возникнуть 100-500 тысяч разных вопросов к власти: а как так, вы ведь говорили, что там все плохо, а тут оказывается, что не так все плохо, что у нас хуже", — отметил Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что есть мнение о том, что Макрон своими заявлениями подыграл РФ , которой теперь есть чем оправдывать привлечение войск КНДР.



