Стало известно, сколько украинцев склонны к сотрудничеству с россиянами

Российские спецслужбы пытаются влиять на украинцев, отправляя провокационные SMS с призывами к поджогам территориальных центров комплектования. В эфире "Эспрессо" генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун рассказал, на кого именно направлены такие сообщения.

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В частности, его спросили о том, какую аудиторию стремится привлечь враг, распространяя такие сообщения, как: "Сожги ТЦК, спаси жизнь себя и своим близким, не будь расходным материалом Штатов и Зеленского".

"Это рассчитано на воспитательницу 44-го садика города Ровно, которая написала свой комментарий под взрывом. Вот на таких вот чудовищ, я другого слова не могу привести. Да, ее нашли, и она принесла извинения, но таких комментариев там было еще немало. Откуда они берутся? Кого воспитывает эта воспитательница садика? Что будет из тех детей?" – сказал Ягун.

Он подчеркнул, что, по научным исследованиям, около 10–15% населения склонны к коллаборации.

Впрочем, подчеркнул эксперт, следует понимать, что коллаборация бывает разной. Кое-кто просто стремится извлечь выгоду, даже не осознавая последствий своих действий. В совокупности же такие явления создают серьезную проблему, подытожил Ягун.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские спецслужбы активно вербуют украинских мужчин совершать преступления через телеграмм-каналы. Случайно выйти на вербовщиков помогло граффити в переулке с адресом Telegram-канала. Как выяснилось, он принадлежал российской пропагандистской сети, активно распространяющей призывы к саботажу украинской мобилизации. В этом Telegram-канале журналисты нашли "прайс" за разные акты саботажа. К примеру, за передачу персональных данных работников ТЦК предлагали 100 долларов, а за поджог здания ТЦК – 5 000 долларов.



