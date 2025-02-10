Стало известно, сколько украинцев склонны к сотрудничеству с россиянами

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Ткачик Олеся
Российские спецслужбы пытаются влиять на украинцев, отправляя провокационные SMS с призывами к поджогам территориальных центров комплектования. В эфире "Эспрессо" генерал-майор запаса СБУ, бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун рассказал, на кого именно направлены такие сообщения.
Украина
В частности, его спросили о том, какую аудиторию стремится привлечь враг, распространяя такие сообщения, как: "Сожги ТЦК, спаси жизнь себя и своим близким, не будь расходным материалом Штатов и Зеленского".
Он подчеркнул, что, по научным исследованиям, около 10–15% населения склонны к коллаборации.
Впрочем, подчеркнул эксперт, следует понимать, что коллаборация бывает разной. Кое-кто просто стремится извлечь выгоду, даже не осознавая последствий своих действий. В совокупности же такие явления создают серьезную проблему, подытожил Ягун.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские спецслужбы активно вербуют украинских мужчин совершать преступления через телеграмм-каналы. Случайно выйти на вербовщиков помогло граффити в переулке с адресом Telegram-канала. Как выяснилось, он принадлежал российской пропагандистской сети, активно распространяющей призывы к саботажу украинской мобилизации. В этом Telegram-канале журналисты нашли "прайс" за разные акты саботажа. К примеру, за передачу персональных данных работников ТЦК предлагали 100 долларов, а за поджог здания ТЦК – 5 000 долларов.
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