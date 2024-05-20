logo

BTC/USD

67030.85

ETH/USD

3101.50

LTC/USD

83.33

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Стало известно сколько уклонистов разыскала полиция: какая область лидер по доставке в ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно сколько уклонистов разыскала полиция: какая область лидер по доставке в ТЦК

Полиция разыскала каждого пятого уклониста от военной службы из списков, которые прислали военкоматы.

сегодня, 11:07
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Согласно данным Нацполиции, военкоматы подали в полицию 94,5 тыс. заявлений в отношении мужчин, которые уклоняются от явки в ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Obozrevatel.

Стало известно сколько уклонистов разыскала полиция: какая область лидер по доставке в ТЦК

Полиция нашла и доставила в ТЦК 20 тыс. уклонистов. Фото из открытых источников

Как информирует Obozrevatel лидером по количеству заявлений в полицию по поводу уклонистов стала Днепропетровская область — более 38 тыс. из 94,5 тыс. Это составляет около 40% от всех заявлений о поиске военнообязанных, которые были отправлены в полицию. С 38 тыс. человек, которые уклоняются от явки в ТЦК в Днепропетровской области, полиция нашла и доставила в военкоматы 5,5 тыс.

Второе место по количеству сообщений об уклонистах заняла Ровенская область — 9832 человек, или 10,3% от общего количества. Из них правоохранители доставили в военкоматы 1828 человек.

На третьем месте по заявлениям в полицию об уклонении от военной службы стала Черниговская область – 9,1 тыс. обращений от военных, или около 9,6%. Из них полиция доставила в военкоматы 1429 человек. В пятерку также попали Житомирская и Полтавская области – 8,2 тыс., и 7,4 тыс. заявлений по поиску уклонистов было направлено в полицию соответственно.

Из 94,5 тыс. заявлений в полицию по уклонению от военной службы, правоохранительные органы смогли найти и доставить в ТЦК более 20 тыс. человек, то есть каждого пятого уклониста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент принял новые штрафы по уклонению от мобилизации.

Также "Комментарии" писали о случае в Закарпатье, когда суд вынес приговор женщине, которая проигнорировала повестку в территориальный центр комплектования.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости