Стало известно сколько уклонистов разыскала полиция: какая область лидер по доставке в ТЦК

Согласно данным Нацполиции, военкоматы подали в полицию 94,5 тыс. заявлений в отношении мужчин, которые уклоняются от явки в ТЦК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Obozrevatel.



Полиция нашла и доставила в ТЦК 20 тыс. уклонистов. Фото из открытых источников

Как информирует Obozrevatel лидером по количеству заявлений в полицию по поводу уклонистов стала Днепропетровская область — более 38 тыс. из 94,5 тыс. Это составляет около 40% от всех заявлений о поиске военнообязанных, которые были отправлены в полицию. С 38 тыс. человек, которые уклоняются от явки в ТЦК в Днепропетровской области, полиция нашла и доставила в военкоматы 5,5 тыс.

Второе место по количеству сообщений об уклонистах заняла Ровенская область — 9832 человек, или 10,3% от общего количества. Из них правоохранители доставили в военкоматы 1828 человек.

На третьем месте по заявлениям в полицию об уклонении от военной службы стала Черниговская область – 9,1 тыс. обращений от военных, или около 9,6%. Из них полиция доставила в военкоматы 1429 человек. В пятерку также попали Житомирская и Полтавская области – 8,2 тыс., и 7,4 тыс. заявлений по поиску уклонистов было направлено в полицию соответственно.

Из 94,5 тыс. заявлений в полицию по уклонению от военной службы, правоохранительные органы смогли найти и доставить в ТЦК более 20 тыс. человек, то есть каждого пятого уклониста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что парламент принял новые штрафы по уклонению от мобилизации.

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